Şehit Uzman Çavuş Dinç son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te Suriye sınırında kaçak geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale edildiği esnada açılan ateş sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Savaş Dinç, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin küçük Ecemsu ile eşi Rümeysa Dinç cenazeye asker selamı vermesi duygu dolu anlar yaşattı.

Kilis'te Suriye sınırının sıfır noktasındaki Hilaltepe Hudut Karakolu'nda görevli askerler sorumluluk alanında sınırı yasa dışı geçmek isteyen gruba “Dur” ihtarında bulundu. Bu esnada Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Dinç'in cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Uzman Çavuş Dinç için Yeşilkent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Hasan Dinç, annesi Hasibe Dinç ile eşi Derya Dinç ve çocukları Ecemsu ve Azra'da katıldı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Savcısı Kemal Önder Sekücü, 6. Kolordu Komutanı Metin Tokel ve MHP Milletvekili Sermet Atay'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi de katıldı. Törenin düzenlendiği alan hınca hınç dolarken vatandaşlar şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Gözyaşları sel oldu

Cenaze töreninde şehidin annesi ve babası ayakta durmakta zorluk çekerken şehidin eşi Rümeysa Dinç gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşının sel olduğu törende şehidin yakınlarını askerler teskin etti. Şehidin 5 yaşındaki kızı Ecemsu da şehidin yakınlarının kucağında babasının cenaze törenine katıldı. Cenaze öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Şehitliğine defnedildi.

Asker selamıyla uğurladılar

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından araca alındığı esnada şehidin eşi ile kızı Ecemsu cenazeye asker selamı verdi. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde şehit annesinin feryatları yürek dağladı.