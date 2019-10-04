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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Belen ilçesinde askeri personel taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde askeri personel taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.


Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. Bahattin Nakıpoğlu Cami'de düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep milletvekili Muhittin Taşdoğan, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, şehidin ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehidin cenazesi cuma namazı müteakiben, gözyaşları arasında Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi.

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