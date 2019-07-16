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Şehit Uzman Onbaşının cenazesi Gaziantep'e getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe-2 Harekatı’nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan’ın cenazesi memleketi Gaziantep’e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe-2 Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi.


Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi. TSK'ya ait uçakla memleketine getirilen şehit Demircan'ın cenazesi, yakınları tarafından karşılandı. Gaziantep Havalimanı'ndan alınan şehit Uzman Onbaşının al bayrağa sarılı tabutu, cenaze aracına konularak baba evine götürüldü.


Göreve 1 yıl önce başlayan şehit Demircan'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.

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