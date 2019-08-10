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Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıklara akın etti

Arefe günü mezarlıklara akın eden Gaziantepliler, hayatını kaybetmiş olan yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.

Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte ise duygu dolu anlar yaşandı.


Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının mezarında Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Mezarlık içerisindeki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar ise göz yaşlarına hakim olamadı.


Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarlarına su döküp temizledi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler ise mezarlık içerisi ile çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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