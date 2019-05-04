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Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Suriye’de PKK/PYD terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in naaşı Gaziantep’e getirildi.

Suriye'de PKK/PYD terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in naaşı Gaziantep'e getirildi.



Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit olurken, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Yüzbaşı Özdemir'in naaşı Kilis'te yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep'e getirildi. Şehit Yüzbaşı Özdemir, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı'daki askeri törenle memleketine uğurlanacak.

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