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Şehitkamil 18. ormanına kavuşuyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında 18.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi kapsamında 18. Etap Şehitkamil Ormanı Arıl Mahallesi'nde oluşturulacak. Toplam 168 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 18. Etap Şehitkamil Ormanı ile 10 bin 500 fidanın dikimi gerçekleştirilecek.


Şehitkamil'de “Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi kapsamında yılda 2 defa yapılan toplu fidan dikimleriyle oluşturulan ormanlara bir yenisi eklenecek. 18. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı Arıl Mahallesi'nde hayat bulacak. Toplam 168 bin metrekare alan üzerine 10 bin 500 fidanın dikimi Arıl Mahallesi Dayı Dağı Yolu üzerinde 3 Nisan Cuma günü saat 10:00'da düzenlenecek törenle yapılacak. Fidan dikim törenine yoğun katılımın olması bekleniyor.

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