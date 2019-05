Şehitkamil 18'inci ormanına kavuştu

“Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi kapsamında 18. Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi'nde hayat buldu. Geniş katılımlı bir törenle düzenlenen fidan dikimi ile gelecek nesiller için 10 bin 500 fidan daha toprakla buluşturuldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi kapsamında yılda 2 defa gerçekleştirilen fidan dikimleri devam ediyor. 18. Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi sınırları içerisinde oluşturuldu. Toplam 168 bin metrekare alan üzerine kurulan 18. Etap Şehitkamil Ormanı'nın fidan dikim töreni geniş katılımla yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alana 10 bin 500 bin fidan dikildi.

Fidan dikim töreni öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleneksel hale getirmiş olduğumuz Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamındaki 18. ağaçlandırma etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana her ilkbahar ve sonbahar aylarında ağaçlandırma etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Özellikle bizden sonraki nesillerin emaneti olan çevreye olan saygımızdan dolayı ve canlı hayatını korumak adına bu yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında mümkün olduğu kadar meyveli bitkiler kullanmaya gayret ediyoruz. Özellikle son dönemde zeytin ve badem gibi ağaçlarla bunun yanında yine iğne yapraklı ağaçlarla ağaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 18. etabı gerçekleştirilen ağaçlama çalışmasında hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen Orman İşletme Müdürlüğümüze, bu faaliyetlerde saha düzenlemesine destek veren İş-Kur Müdürlüğümüze, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde neler yapılabileceğini fiilen yaşıyoruz. Bir başımıza bu işleri yapma imkanımız yoktur. Tabi her kademesinde emeği olan kurumlar var. Bizim belediye olarak belediyecilik hizmetlerinin yanında çevre, spor, sanat, kültür etkinliklerinde de imkanlarımızı son noktasına kadar kullanmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü hizmet ederken şuna dikkat ediyoruz. Kullandığımız kaynak milletin ise bu millete hizmet eden her noktada biz belediye olarak varız. Belediye tüm vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek adına burada bu hizmetleri yerine getiriyor. Ben, tekrar bu etkinliğimize gelerek bize katkı sunan tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah, her sene bugünlere çıkmayı nasip etsin” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından tüm katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturularak ilk suyu verildi.

Şehitkamil Belediyesi, “Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 17 etap ormanda toplam 1 milyon 756 bin 722 metrekare alanda 164 bin 763 adet fidanı toprakla buluşturmuştu.

Fidan dikim törenine Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Arıl Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kahraman Yıldıztekin, başkan yardımcıları, Şehitkamil Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.