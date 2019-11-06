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Şehitkamil, 19. ormanı için gün sayıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında 19.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi kapsamında 19. Etap Şehitkamil Ormanı Sinan Mahallesi'nde oluşturulacak. Toplam 111 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 19. Etap Şehitkamil Ormanı ile 11 bin 111 fidanın dikimi gerçekleştirilecek.


Şehitkamil'de “Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi kapsamında yılda 2 defa yapılan toplu fidan dikimleriyle oluşturulan ormanlara bir yenisi önümüzdeki günlerde eklenecek. 19. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı Sinan Mahallesinde hayat bulacak. Toplam 111 bin metrekare alan üzerine 11 bin 111 fidanın dikimi 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11:11'de geniş katılımlı bir törenle yapılacak.


Toplam 18. etapla birlikte 1 milyon 924 bin 722 metrekare alanda 175 bin 263 fidanı toprakla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, 19. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı için gereken hazırlıkları sürdürüyor.


"Gelecek nesillerimize bir miras olarak kalacak"


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sinan Mahalle Muhtarı Mehmet Solmaz, “Şehitkamil Belediyemizin başlatmış olduğu ‘Bi Dünya Yeşil' projesi kapsamında daha önce 18 ayrı noktaya yapılan orman çalışmasının 19. etabı mahallemize kazandırılıyor. Mahallemize böylesine anlamlı bir hizmetin yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Şu an çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor, fidan dikim alanları tek tek oluşturuluyor. Yapılacak olan etkinlikle birlikte binlerce fidanımızı toprakla buluşturacağız. Kurulacak bu orman, inşallah gelecek nesillerimize bir miras olarak kalacak. Başta Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum. Allah, kendilerinden razı olsun. Bu tür ormanların yapılmasının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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