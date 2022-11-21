Şehitkamil 25. ormana can suyu verildi

Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi çerçevesinde 25. Etap Şehitkamil Ormanı, Gaziler Mahallesi'nde oluşturuldu. Öğrencilerle birlikte fidan diken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar toplam 208 bin 56 adet fidan ile 2 milyon 333 bin 769 metrekare orman alanı oluşturduklarını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 12 yıl önce başlatılan Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi çerçevesinde binlerce fidan daha toprakla buluşturuldu. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 25. Etap Şehitkamil Ormanı, Gaziler Mahallesi'nde hayat buldu. Toplam 39 bin metrekare alan üzerine kurulan 25. Etap Şehitkamil Ormanı'na; karaçam, zeytin, çam, badem, sedir, ıhlamur, akçaağaç ve dişbudak türünde 3 bin 250 fidan dikildi.

Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi çerçevesinde bugüne kadar kurmuş olduğu 25 etap ormanda toplam 2 milyon 333 bin 769 metrekare alan üzerinde 208 bin 56 adet fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikim programına; AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

"Boyları neredeyse 6 metreyi geçmiş durumda"

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Her yıl Kasım ve Mart aylarında Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile görüşerek, planlamalarda ağaçlama alanı olan noktalardaki yeşillendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle farkındalığı artırabilmek adına da çocuklarımız ile bu işi gerçekleştiriyoruz. Okul ziyaretlerimizde söz vermiş olduğumuz okullarımız ile bugün bunu icra edeceğiz. Yine mümkün olduğu kadar ağaç dikimi yapmış olduğumuz bölgede bulunan okuldaki öğrencilerimizle bu işi gerçekleştiriyoruz. Gaziantep; sanayisi, ekonomisi, ihracatıyla büyüyen bir şehir. Bu büyümeyle birlikte nüfus artışı da çok hızlı. Nüfus artış hızıyla birlikte yeşil alan ihtiyacımız da gün geçtikçe artmaktadır. Yeni yapmış olduğumuz imar plan çalışmalarında da mümkün olduğu kadar küçük ölçekli alanlar değil, mümkün olduğu kadar büyük alanları seçmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz alan yaklaşık 40 dönümlük bir alan. Bu alan ile birlikte toplamda, 2 milyon 300 bin metrekareden fazla alanda ağaçlama çalışmasını yapmış olacağız. İnşallah görev süremiz devam ettiği müddet içerisinde de bu faaliyetimizi devam ettireceğiz. İlk başladığımızda yalnızca çam ağaçları dikiyorduk. Daha sonra zeytin, badem, alıç, akçaağaç gibi ağaç çeşitliliğini arttırarak, özellikle yaban hayvanlarının beslenmesini sağlayacak meyvesi olan fidanlar dikmeye gayret gösterdik. Köylerimize yakın olan bölgelerde tamamen badem, ceviz, zeytin ağaçları dikerek, o bölgenin de ekonomisine destek olmaya gayret gösterdik. Tabii bu iş bakım gerektiriyor, ilgi gerektiriyor. Şu anda dikmiş olduğumuz bu ağaçların iki yıl can sularını vermek adına ekip arkadaşlarımız her yaz bunları tek tek suluyorlar. Artık ağaç kendine geldikten sonra doğal ortamına bırakıyoruz, ondan sonra da komşularımıza, hemşerilerimize emanet ediyoruz. İlk dikmiş olduğumuz fidanların boyları neredeyse 6 metreyi geçmiş durumda. İnşallah, yıllar sonra da buradaki ağaçlar boy atacak, bu bölgelerde belki piknik alanı olarak bu mahallemize hizmet edecek. Ben, bu noktada emek veren tüm muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Törende konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı ‘Geleceğe Nefes Olalım' projesinin Gaziantep'te de belediyelerimiz tarafından uygulandığı bir törendeyiz. Tabii Şehitkamil Belediyemiz bugün 25. Etap Ormanı'nı oluşturuyor. Bu anlamda Gaziantep'te gerçekten Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatılan ağaçlandırma projesinin Gaziantep'te çok güzel bir örneğini görüyoruz. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem Şehitkamil Belediyemiz hem de Şahinbey Belediyemiz gerçekten bu anlamda çok güzel çalışmalar yaptılar. Bugün de Gaziler Mahallemizde hep beraberiz. Belediye Başkanımıza, ekibine ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür ağaçlandırma çalışmaları sayesinde şehrimiz daha yeşil, daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Bizler de bunu önümüzdeki yıllarda, bundan 5 yıl, 10 yıl sonra bunların karşılığını göreceğiz. Şehrimizin daha yeliş daha oksijenli olduğunu, daha yaşanabilir yaşam alanı haline geldiğini inşallah hep birlikte göreceğiz. Çünkü kurak bir bölgede yaşıyoruz, yeşilinin az olduğu, ormanlık alanının az olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bu anlamda da bu tür çalışmalar çok kıymetli. İnşallah devamı da gelecektir. Tabii 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda gelişmeler olduğu gibi çevre konusunda da Türkiye'de gerçekten ciddi atılımlar yaşadı. Bunu Gaziantep'te de görmek mümkün. Hükümetimizin başlatmış olduğu bütün çalışmaları, burada belediyelerimiz harfiyen uyguluyorlar. AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerini gösteriyorlar. Biz belediyelerimiz ile gurur duyuyoruz. Şehitkamil Belediyemizin, Belediye Başkanımızın çalışmalarından gurur duyuyoruz. Ben huzurlarınızda Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Emekleri için, hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah hep birlikte hem yerelde hem genelde şehrimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Ben, ağaçlandırma törenimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından fidanlar dikildi ve can suları verildi.