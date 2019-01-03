Şehitkamil, geleceği için atıkları dönüştürdü

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak için ilçe halkının desteğiyle birlikte uyguladığı çevreci projelerle önemli başarıların altına imza atan Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılı boyunca uygulanan projelerle binlerce atığın doğaya zarar vermesinin önüne geçti. MÖP, E-MÖP ve Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor projeleriyle ‘sıfır atık' hedefine her geçen gün daha da yaklaşan Şehitkamil Belediyesi, hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Şehitkamil Belediyesi, Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi ile 2018 yılında da önemli rakamlara ulaştı. Şehitkamil Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan MÖP Tesisi ile 2018 yılında toplam 6 bin 116 ton katı atık dönüştürüldü. Havayı, suyu ve toprağı koruma adına uygulanan ve Türkiye'deki diğer belediyelere örnek teşkil eden MÖP Projesi, 5 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste hizmet veriyor. Kurulan tesis bugüne kadar çok yönlü faydalar sağladı. Çevre dostu olan MÖP tesisi, sürdürülebilir tasarrufta da önemli misyon üstlendi.

72 Bin 780 ağaç kesilmekten kurtuldu

MÖP Projesi ile çevreye ve doğal kaynaklara zarar verilmesinin önüne geçiliyor. Projeyle aynı zamanda alan ve enerji tasarrufu da sağlanıyor. Gelecek nesillerin doğadaki haklarını gözeterek çalışmalar gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturmayı hedefliyor. MÖP Geri Kazanım Projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde toplam 6 bin 116 atığın dönüştürülmesiyle büyük kazanımlar elde edildi. Sadece 2018 yılında üretilen hizmet sayesinde bin 266 megawaat elektrik, 13 bin 673 ton su, bin 602 metreküp fuel-oil enerjisinden tasarruf yapıldı. Yine bu kapsamda doğaya atılması durumunda büyük zarar oluşturan 250 bin adet atık pil toplandı. En önemli kazanım ise 72 bin 780 ağaç kesilmekten kurtuldu. MÖP Projesi ile bağlantılı hayata geçirilen Yeşeren Kalemler Projesi kapsamında 50 bin ‘yeşeren kalem' dağıtıldı. MÖP Geri Kazanım Projesi'ne ilişkin 2018 yılı içerisinde 11 bin 872 vatandaşa ulaşıldı ve çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda bilgilendirildi. Atık yönetimi ve çevre konulu eğitim projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenerek, öğrencilere 18 bin kırtasiye seti dağıtıldı. Geliştirici drama tekniği ile atık yönetimi ve çevre konulu eğitim semineri ile 29 bin 152 öğrenciye ulaşıldı ve çevreye karşı bilinçlendirilmeleri sağlandı.

Doğa dostu e-möp projesi

Gaziantep'te bir ilkin daha altına imza atan Şehitkamil Belediyesi, doğa dostu E-MÖP Projesine bağlı kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi sayesinde tonlarca atığın doğaya vereceği zararı önledi. Şehitkamil Belediyesi eskimiş, bozulmuş ve kullanılamayan büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, bilgisayar ve parçaları, aydınlatmalar, ısıtıcılar, iş aletleri, elektronik oyuncaklar, atık piller, akümülatörleri toplayarak bir yandan doğayı korurken diğer yandan da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 2018 yılında uygulamaya başlanan proje kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde 22 bin 223 kilogram atık elektrikli ve elektronik eşya, bin 595 kilogram atık yağ, 4 bin 180 kilogram atık pil, 3 bin 540 kilogram atık akü, 18 bin 160 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, 13 bin 146 kilogram hacimli atık toplandı.

Giysileriniz ikinci bir şansı hak ediyor

Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılında geri dönüşümde yeni bir dönem başlattı. Uyguladığı projelerle ihtiyaç sahiplerinin destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, “Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor” sloganıyla başlatılan proje kapsamında giysi kumbaraları aracılığıyla topladığı kıyafetleri yıkayıp, ütülendikten sonra paketleyerek yeni sahiplerine ulaştırıyor. Kullanılmayacak durumda olan kıyafetler, geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılıyor. Toplumsal yardımlaşmayı ve dayanışmayı da arttıran proje kapsamında bugüne kadar 28 bin 667 kilogram kullanılmış giysi ve kıyafet malzemesi toplandı, 17 bin 741 adet giysi ve tekstil ürünleri, gerekli bakım ve temizlik işlemlerinden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Enkaz ve tadilat atıklarının kontrolü ve yönetimi

İlçe sınırları içerisinde tadilat ve inşaat çalışmaları sonucu oluşan tadilat ve moloz atıklarının gelişigüzel çevreye bırakılmasının ve uygunsuzca boş arazilerde bertaraf edilmesinin önüne geçilmesi adına tadilat ve moloz atıklarının yönetimiyle ilgili çalışma yapan Şehitkamil Belediyesi, tadilat ve moloz atıklarının görüntü kirliliği oluşturmasını engelleyerek atıkları değerlendiriyor. Şehitkamil Belediyesi, son 1 yıl içerisinde 163 kez vatandaşa konteyner hizmeti vererek toplam 408 ton tadilat ve moloz atığının bertarafı için gerekli transferi sağladı.