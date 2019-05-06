Şehitkamil gençlik kütüphaneleri bilgide yarıştı

Şehitkamil Belediyesine bağlı Gençlik Kütüphaneleri arasında 8'inci Geleneksel Bilgi Yarışması düzenlendi. Finale kalan 7 gençlik kütüphanesi, birinci olmak için kıyasıya yarıştı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bilgi yarışmasında 7 Gençlik Kütüphanesi öğrencileri arasında düzenlenen 8'inci Geleneksel Bilgi yarışmasına katılım yoğun oldu.

“Bilgi yarışmalarını geliştirerek arttırmaya gayret göstereceğiz”

Yarışma öncesi kısa bir konuşma yaparak yarışmacılara başarılar dileyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak, yalnızca belediyecilik hizmetleri değil, bunun yanında kültür, sanat, spor, eğitim dalında da imkanlar dahilinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle 19 Gençlik Kütüphanesinde hocalarımız siz sevgili öğrencilerimize destek vermeye gayret gösteriyor. Bizim yapmak istediğimiz şey aslında rahat ders çalışma imkanları oluşturabilmek, kendi çalışma becerinizle daha ileriye gidebilmek adına ortam sunmak. Burada özellikle 8'incisini icra ettiğimiz bugün ki bilgi yarışmasıyla bir nokta da kendi aranızdaki bir dostluk muhabbetini artırmasına sebebiyet veriyor. Tabi bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. İnşallah bu bilgi yarışmalarını bundan sonraki süreçte de geliştirerek arttırmaya gayret göstereceğiz. Ben bu konuda emek veren tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılarımıza da şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Finale kalan öğrenciler kıyasıya yarıştı

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kütüphaneleri arasında organize edilen bilgi yarışmasında finale kalan 7 Gençlik Kütüphanesi öğrencilerine Türkçe, Fen Teknoloji, İnkılap Tarihi, Matematik ve Genel Kültür gibi derslerden sorular soruldu. Bilgi yarışmasında dereceye girmek için uğraşan öğrencileri, arkadaşları da yalnız bırakmadı. Öğrenciler arasında kıyasıya yarış olduğu gözlenen bilgi yarışmasında birinciliği Başak Konakları Gençlik Kütüphanesi kazanırken, Bosna Hersek Gençlik Kütüphanesi ikinci, Abdulkadir Aksu Kütüphanesi üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

“Gençlik kütüphaneleri bizler için çok faydalı oluyor”

Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, “Başak Konakları Gençlik Kütüphanesi öğrencileri olarak bugün bilgi yarışmasında birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Bizlere değer veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların bizlere vermiş olduğu eğitimler neticesinde bugün bilgi yarışmasında birinci olduk. Gençlik Kütüphaneleri bizler için çok faydalı oluyor. Okulda aldığımız eğitimlerin yanı sıra Gençlik Kütüphanelerinde de hem eğitim tekrarı yapıyoruz hem de farklı bilgiler ediniyoruz. Bugün bilgi yarışmasında katıldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bizlere değer veren, eğitimlerimize katkı sunan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.