Şehitkamil, kurban hazırlıklarını tamamladı

Başkan Fadıloğlu, vatandaşın ikamet ettiği adrese en yakın kurban satış ve kesim yerini kullanarak kurbanını rahatlıkla kesebileceğini kaydetti.

Vatandaşın dini ibadetinin gereğini rahatlıkla yerine getirmesi adına önceden çalışma yapan Şehitkamil Belediyesi, bu yılki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerlerini belirledi. İlçe genelinde kurban satış yerleri; Umut Mahallesi semt pazarı yanı, Şirinevler Mahallesi eski Et Balık Kurumu yanı, Aydınlar Mahallesi Lara Düğün Salonu yanı, Sinan Organize Besi Bölgesi olarak belirlendi. İlçe genelinde kurban kesim yerleri; Emek Semt Pazarı, Umut Semt Pazarı, Basra Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Fıstıklık Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, Özgürlük Semt Pazarı, İncilikaya Semt Pazarı, Merveşehir Semt Pazarı, Güvenevler Semt Pazarı, Seyrantepe Semt Pazarı, Değirmiçem Semt Pazarı olarak belirlendi.

“Hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hijyen şartlarına uygun satış ve kesim alanlarıyla en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, “Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı münasebetiyle kurban kesimleri için her türlü hazırlığımızı yaptık. Vatandaşlarımız, Şehitkamil Belediyesi olarak belirlediğimiz; Umut Mahallesi semt pazarı yanı, Şirinevler Mahallesi eski Et Balık Kurumu yanı, Aydınlar Mahallesi, Sinan Organize Besi Bölgesi'nden kurbanlıklarını alabilecekler. Vatandaşlarımız, kendilerine yakın olan; Emek Semt Pazarı, Umut Semt Pazarı, Basra Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Fıstıklık Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, Özgürlük Semt Pazarı, İncilikaya Semt Pazarı, Merveşehir Semt Pazarı, Güvenevler Semt Pazarı, Seyrantepe Semt Pazarı, Değirmiçem Semt Pazarı kurban kesim yerlerini kullanarak kurbanlarını hijyenik bir ortamda kestirebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza; atıklarını atabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri, çaylarını içebilecekleri, kahvaltı yapabilecekleri mekanları sunacağız. Her sene hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Daha nitelikli hizmet verebilmek adına bu sene pazar yerlerinin tamamında serbest kesime müsaade edeceğiz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, tüm İslam alemine hayır, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”