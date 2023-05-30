Şehitkamil Sahnesi ve AGRO park projelerinde sona gelindi

Gaziantep'in, ‘yaşanabilir kentler' sıralamasında yükselmesine önemli ölçüde etki edecek D.T. Şehitkamil Sahnesi ve AGRO Parkı; yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her 2 projenin de kısa süre sonra hizmete açılacağı bilgisini verdi.

D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının içerisinde; tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunduğu bilgini paylaştı.

Daha önce bilimsel faaliyetlerin yaygınlaşması ve yeni buluşçu ülkenin geleceğine kazandırmak için Bilim Şehitkamil'i, ardından da çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak için Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nı yaparak hizmete sunduklarını hatırlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AGRO Park'ın toplam 31 bin 700 metrekare alan üzerine yapıldığını kaydetti. AGRO Park ile çocuklara; bölgeye ve Gaziantep'e özgü tarımsal ürünlerin nasıl yetiştirildiğini teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğreteceklerini belirten Başkan Fadıloğlu, AGRO Park içerisinde; su değirmeni, yel değirmeni, su tulumbası, geçmiş dönemde kullanılan tarım aletlerinin de bulunacağını söyledi. AGRO Park'ta 830 metrekarelik yenilebilir bitkilerle bostan alanları ve 12 bin 500 metrekare meyve bahçesi oluşturacaklarını aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, serada bitkilerin yetiştirilme ekolojilerine göre farklı bahçeler bulunacağını, bu sayede çocukların bitkilerin hangi iklimde yetiştiğini görerek öğreneceğini, aynı zamanda doğayla iç içe olmanın keyfini yaşayacaklarını ifade etti.

Biz söylemden daha ziyade icraatı ortaya koyuyoruz

Yapılan incelemeler sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz ilk gün bir şey söylemiştik. Görevde kaldığımız süre içerisinde yaşanabilir kentler sıralamasında özelde Şehitkamil'i, genelde Gaziantep'i nasıl yukarıya çıkarabiliriz? Bunun kaygısı içerisindeydik. Her kademedeki çalışan arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her kademedeki arkadaşımın emeği var. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan projelerin neredeyse yüzde 100'ü kendi çalışanlarımız tarafından projelendirilmiş, imalatlarında da mümkün olduğu kadar kendi arkadaşlarımızın bulunduğu projeler hayata geçirildi. Tabii ana başlığımız da kültür, sanat, spor eğitim noktasında bu şehri nasıl yukarıya alabiliriz? Bunların gereklilikleri vardı. Bugün spor merkezleri nasıl sporda başarıyı getirdiyse sanat merkezimizde sanata yönelik olarak faaliyetler devam ediyorsa özellikle Gaziantep gibi metropol bir kentte devlet tiyatroları sahnesinin olması gerekiyordu. Bunun eksikliğini hissediyorduk. 80'li yıllarda bu memlekette 2 tane tiyatro vardı. Tiyatro sahnesi vardı. Ama son dönemde bunun sıkıntısını yaşıyorduk. 60 bin üniversite öğrencisi olan bir şehrin mutlak suretle bir tiyatro sahnesinin olması gerekiyordu. Buradan hareketle arkadaşlarımızla birlikte D.T. Şehitkamil Sahnesi projesini hayata geçirmek istedik. Allah'a şükür, kazasız-belasız tamamlanma noktasına geldi. Allah'ın izniyle 1 aya kalmadan da milletimizin hizmetine sunulacak. Civar illerden de dahil olmak üzere tüm hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. İnşallah bu hizmetler devam edecek. Yarın biz görevde oluruz, olmayız ama esas olan bu eserlerin devamıdır. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı gibi AGRO Park'ta da biz eğitimi hedefledik. Orada da bitkilerimiz artık yeşerdi. Belli bir noktaya geldi. 1-2 sene içerisinde tam oturmuş olacak. Orada da amacımız, şehir hayatının içerisinde yaşayan çocukların bitkileri tanımamasından kaynaklanan sıkıntılarımız vardı. Ortaokul birinci sınıftaki çocuklarımızın tamamı eğitim müfredatı içerisinde burayı gezecek. Hangi bitki ağaçta, hangi bitki toprakta birebir yetişiyor. Orada aynı zamanda topraksız tarımın da ne olduğunu bilebilecek. Tropikal meyvelerin nasıl yetiştiğini görebileceği bir seradan da biz sunum yapacağız. Amacımız, bizden sonraki nesillerin daha yaşanabilir bir Türkiye'de yaşayabilmesini sağlamak adına eğitimde, sanatta, kültürde, sporda bu etkinlikleri devam ettirmek. Ama bu bizim bir başımıza yapacağımız bir iş değil. Milletvekilimizin şahsında tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bakanlığa gittiğimizde eğer onların o desteği olmasaydı bugün biz bu işi başlatmış olamazdık. Bırakın sonlandırmayı, başlatmış olamazdık. Bu iş ekip işi bu ekiple birlikte yaptığımız hizmetlerin devamı noktasında milletimizin emrindeyiz. Biz söylemden daha ziyade icraatı ortaya koyuyoruz. Yaptıklarımız meydanda, bu ekibin neler yaptığını hep birlikte görüyoruz. Teşkilatı, milletvekili, belediye başkanı, meclis üyeleriyle hepimiz milletimize hizmet etme yolunda çalışıyoruz. Takdiri milletimize bırakıyoruz.”

Türkiye'de sayılı projelerden birisi

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise yaptığı değerlendirmede, “Rıdvan Başkanımız, hep örnek projelerle vatandaşımızın karşısına çıktı. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel projelere imza atılıyor. D.T. Şehitkamil Sahnesi, Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu gerçekten çok örnek bir proje. Türkiye'de sayılı projelerden birisi. Bizim ilçemizin yaşanabilir kentler sıralamasında üst noktalara taşınabilmesi adına hem AGRO Park'ın hem de bu tiyatro sahnemizin ciddi katkı sunacağına inanıyoruz. Rabbim hayırlı eylesin inşallah. Hizmetlerinin devamını getirsin” ifadelerine yer verdi.