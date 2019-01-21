Şehitkamil, Tolunay Kafkas'ı misafir edecek

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas'ı misafir edecek. Futbola dair her şeyin konuşulacağı söyleşide futbolseverlerle buluşacak deneyimli teknik adam, Şehitkamil Futbol Akademisini de ziyaret ederek gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler alacak.

“Şehitkamil'de futbola dair her şey” programının konuğu Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas olacak. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı konuk eden Şehitkamil Belediyesi, 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 15:30'da Şehitkamil Sanat Merkezinde (ŞSM) düzenleyeceği programla Genç Mili Takımların teknik patronu Tolunay Kafkas ile Gaziantep'te futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin antrenör ve sporcularını buluşturacak. TFF bünyesinde faaliyet gösteren Futbol Gelişim Direktörlüğünde ülke futbolunun geleceğini şekillendiren antrenör eğitimi, elit futbol gelişimi ve Milli Takımlar ile ilgili birbirinden önemli çalışmalara imza atan tecrübeli teknik adam Kafkas, her düzeyde antrenörün çağdaş eğitimi, elit futbolcu havuzuna nitelikli oyuncular yetiştirilmesi için sistemlerin kurulması ve futbolun tabanda yaygınlaştırılmasını sağlayacak projeler konusunda bilgiler aktaracak.

“Sporcularımızın en güncel bilgilerle yetişmelerini önemsiyoruz”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor okullarında ve spor kulübü çatısı altında eğitim gören, yarışmalara ve müsabakalara katılan sporcu öğrencilerin en güncel bilgilerle gelişimini önemsediklerini, bu nedenle yıl içerisinde alanında uzman teknik adamlarla sporcuları ve antrenörleri sıklıkla buluşturduklarını söyledi. “Şehitkamil'de Futbola Dair Her Şey” programı öncesinde açıklamada bulunan Fadıloğlu, “Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren spor okulu ve spor kulübü çalışmalarında yıl içerisinde farklı branşlarda binlerce sporcu öğrenci eğitim görüyor. Sporcularımızın en güncel bilgilerle gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle farklı branşlarda alanında uzman teknik adamları sıklıkla misafir ederek sporcu ve antrenörlerimizle buluşturuyoruz. İnşallah 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat15:30'da Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenleyeceğimiz söyleşide Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas'ı misafir edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde altyapılar adına önemli çalışmalar gerçekleştiren deneyimli hocamızın katılımıyla gerçekleştirilecek programa tüm futbol severleri bekliyoruz” diye konuştu.