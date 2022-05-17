‘Şehitkamil yarışıyor' liselerarası bilgi yarışması düzenlendi

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Şehitkamil Yarışıyor Liseler Arası Bilgi Yarışması düzenlendi. 100 liseden finale kalan 4 lise, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Şehitkamil Yarışıyor Liseler Arası Bilgi Yarışması final bölümü, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Finale kalan 4 lise, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda; Özel İstek Gaziantep Fen Lisesi birinci, Özel İşlem Anadolu Lisesi ikinci, Gaziantep Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi ise dördüncü oldu.

Finalde kıyasıya bir yarış oldu

Yarışma sonrası konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Şehitkamil Belediyemiz ile düzenlemiş olduğumuz Liseler arası Bilgi Yarışması'nda; bu mutluluğa, bu heyecana ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu konuda öncelikle hepinizin de bildiği üzere 100 okulumuzun da katılımıyla öğrencilerimiz kendi aralarında yarışma düzenlediler. Bugün de 4 okulumuz finalde yarıştılar. Yarışmaya katılan tüm okullarımızı, görev alan tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Bugün de finalde kıyasıya bir yarış oldu. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tabii tüm öğrencilerimiz bizim gönlümüzde birinci ama yarışma sonunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü seçiliyor. Bugün yarışmaya katılan okullarımızı ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Burada ayrıca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şehitkamil Belediyemize de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde yarışmanın organizasyonunu yaptılar. Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünerek, güzel bir etkinlik yapılmasına ortam hazırladılar. Bu konuda bir kez daha Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan tarafından verildi.