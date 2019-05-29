Şehitkamil'de 11 Bin 600 dar gelirliye yardım

Ramazan Bayramı öncesi dağıtımı yapılan yardımlar, dar gelirli aileleri mutlu etti.

Sosyal belediyecilik alanında uyguladığı proje ve çalışmalarla adından söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayram da yaptığı yardımlarla dar gelirli aileleri sevindirdi. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası'nda dağıtılan yardımlar, Ramazan Bayramı öncesi tüm ailelere teslim edilmiş olacak. Yapılan yardımları almak için eşleri ve çocuklarıyla Gıda Bankası'na gelen ihtiyaç sahibi aileler, gönüllerince hem kendileri hem de çocukları için kıyafet ve ayakkabı beğendi. İstediği kıyafet ve ayakkabıyı seçen ailelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Ayrıca bayramlık elbiselerin yanında bir de temizlik malzemesi hediye edildi.

Başkana teşekkür

İhtiyaçlarının büyük bölümünün Şehitkamil Belediyesi tarafından giderildiğini dile getiren aileler, çok memnun olduklarını kaydettiler. Aldıkları yardımlarla bayramı güler yüzle geçireceklerini ifade eden Aysel Boyraz, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da Şehitkamil Belediyemize ait Gıda Bankası'na gelerek bayramlık elbiselerimizi aldık. Hem kendimiz için hem de çocuklarımız için burada etek, gömlek, pantolon, ayakkabı gibi her türlü ihtiyacımızı karşıladık. Ayrıca temizlik malzemesini de hediye olarak aldık. Bu bayram da çocuklarımızı sevindiren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve emeği geçen herkese yaptıkları bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.