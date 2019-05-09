Şehitkamil'de 26 bini aşkın öğrenci oyun ve sporla buluştu

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokullarda öğrenim gören minik öğrencilerin daha hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri, sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanmaları, geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla yaşıtlarıyla güvenli bir ortamda eğlenerek sosyalleşebilmelerini sağlamak amacıyla Şehitkamil ilçe sınırlarındaki 20 ilkokulda uygulanan Önce Öğren Sonra Eğlen projesiyle 26 binin üzerinde minik öğrenci okul bahçelerinde oyunlar oynayarak spor yaptı.

"Spor, öğrencilerimizin sosyal ilişkilerini güçlendiriyor"

Öğrencilere spor sevgisi aşılmak ve onları daha hareketli bir yaşamla tanıştırmayı amaçladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, proje çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sportif faaliyetler bir eğitim aracı olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişmesinde büyük rol oynuyor. Spor, içerikli oyunlar öğrencilerimizin yardımlaşma, beraber çalışma, diğer ekip arkadaşlarına ve oyun düzenine saygılı olma gibi duygularını geliştiriyor. Sportif faaliyetler ve geleneksel oyunlar aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ilişki bağlarını güçlendiriyor. Minik öğrencilerimize spor sevgisi aşılamak ve onları daha hareketli bir yaşamla tanıştırmak amacıyla yürüttüğümüz Önce Öğren Sonra Eğlen projesini alışveriş merkezleri ve spor salonlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde 20 pilot ilkokulda yürüttük. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başından itibaren 26 binin üzerinde öğrencimiz, proje faaliyetleri çerçevesinde okullarımızın bahçelerinde oyun, spor ve eğlence ile buluştu. Minik öğrencilerimiz, geleneksel çocuk oyunlarını çok sevdiler. Proje çalışmalarında emeği geçen tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Proje çalışmalarını yaz döneminde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Amacımız, çok daha fazla sayıda öğrencimize sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazandırmak. Sportif proje faaliyetlerimizin uygulama sürecinde desteklerini esirgemeyen paydaş kurum temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.