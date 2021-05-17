Şehitkamil'de 3 ay içerisinde 6 kütüphane açılacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nin son durumunu yerinde inceledi. Başkan Fadıloğlu, “Mevcutta 21 tane gençlik kütüphanemiz vardı. Şu anda fiilen inşaatı devam eden 6 tane kütüphane inşaatımız da inşallah yaklaşık 3 aya kadar milletimizin hizmetine girmiş olacak” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaklaşık 3 ay içerisinde 6 yeni kütüphanenin daha hizmete açılacağını duyurdu. 8 Şubat Mahallesi'ne yapılan ve içerisinde hem kütüphane hem de bilim merkezinin bulunacağı yapı, bin 500 metrekare arsa üzerine 3 katlı olarak inşa ediliyor. Yapı içerisinde yer alacak bilim merkezi içerisinde; matematik, uzay-havacılık, teknoloji, doğa bilimleri ve tasayım atölyeleri olacak. Yapı içerisinde; eğitmen odaları, amfi ve sergi salonu, çocuk kütüphanesi, genç kütüphanesi, grup çalışma odaları, fuaye ve bekleme alanları bulunacak.

"Kütüphane sayısını arttırmaya gayret ediyoruz"

Merkezde yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Daha önceden söz vermiştik. 8 Şubat Millet Bahçesi'nin bir köşesine kütüphane yapacağız, demiştik. Çok şükür başladığımız yapı, artık bitme noktasına geldi. Mevcut bu kütüphanemiz, 3 kattan oluşuyor. Giriş katında bilim atölyeleri var, birinci katında alt yaş gruplarına yönelik ikinci katında ise üst yaş gruplarına yönelik olarak okuma salonlarını oluşturuyoruz. Şehrimizde çocuklarımızın eğitimine destek vermek adına ders çalışabilecekleri mekan noktasında sıkıntılarımız vardı. Yalnızca okula gidenler değil, mezun olan kardeşlerimizden de sınavlara hazırlananlar var. Kardeşlerimizin fiziki mekan olarak ihtiyaçları vardı. Bundan hareketle kütüphanelerimizin sayısını arttırmaya gayret gösteriyoruz. Mevcutta 21 tane gençlik kütüphanemiz vardı. Şu anda fiilen inşaatı devam eden 6 tane kütüphane inşaatımız da inşallah yaklaşık 3 aya kadar milletimizin hizmetine girmiş olacak. Ben, şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çocuklarımıza da daha rahat bu ortamlarda ders çalışabilme imkanı sunan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte emirlerinde, hizmetlerinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Gençler ve çocuklar için çok güzel olacak"

Mahalleye kazandırılacak 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan 8 Şubat Mahalle Muhtarı Ramazan Doğan ise, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize önemli, büyük hizmetler kazandırıldı ve kazandırılmaya devam ediyor. Sağ olsun Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu sayesinde mahallemize büyük bir park kazandırılmıştı. Şu an ise parkımızın hemen yanında bilim merkezi ve kütüphane inşa ediliyor. Çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bilim merkezi ve kütüphanenin tamamlanmasıyla birlikte gençlerimiz ve çocuklarımız, buraya gelerek eğitimlerini sürdürecek. Bilim merkezi ve kütüphanemiz, gençlerimiz ve çocuklarımız için çok güzel olacak. İnşallah en kısa sürede inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulacak. Şahsım ve mahallem adına yapılan bu anlamlı hizmetten dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.