Şehitkamil'de 3 ayda 2 bin 835 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin uygulamalı trafik eğitimi almaları adına yaklaşık 3 ay önce hizmete açılan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler devam ediyor. Teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimi verilen Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'ndan bugüne kadar 2 bin 835 öğrenci yararlandı.

Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması adına yaklaşık 3 ay önce tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Şehitkamil Trafik Parkı içerisinde; 24'er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir var. Park içerisinde ayrıca bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor. Eğitimlerin ardından katılımcılara katılım sertifikası veriliyor.

Eğitimlerden veliler de memnun

Eğitimlerin çocuklar açısından önemli olduğuna dikkat çeken öğrenci velisi Ümran Süral, “Bugün çocuklarımız, Şehitkamil Belediyemiz tarafından Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'na getirildi. Burada çocuklarımıza, trafik kuralları hakkında teorik eğitimler verildi. Daha sonra uygulamalı eğitimler verildi. Buradaki eğitimlerin çocuklarımız için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Buradaki görevli arkadaşlar, çocuklarımızla yakından ilgilendiler. Buradaki eğitimle çocuklarımıza trafik bilincinin aşılandığını düşünüyorum. Verilen eğitimlerden veliler olarak bizler de çok memnun olduk. Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim gören Rabia İrem Dündar ise bu tür eğitimlerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Bugün Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'na geldik. Burada bizlere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Trafik kurallarına uymamız noktasında eğitimler verildi. Daha sonra akülü araçlar ve bisikletlerle uygulamalı trafik eğitimi aldık. Ben ve arkadaşlarım için çok eğlenceli bir eğitim oldu. Aldığımız eğitimlerden mutluyuz. Bu trafik eğitim parkını bize kazandıran Başkanımıza ve bize eğitim veren tüm eğitmen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.