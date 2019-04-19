Şehitkamil'de 3 bin 323 kişiye aile danışmanlığı hizmeti

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan ‘aile danışmanlığı' eğitimleri kapsamında son bir yılda 993 aileye birebir aile içi iletişim eğitimi verilirken, 2 bin 330 kişiye de toplu seminerlerle eğitimler verildi.

Sosyal ve kültürel alanlarda yapmış olduğu hizmetlerle vatandaşların yaşam standardını her geçen gün arttıran Şehitkamil Belediyesi, Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu Aile Danışmanlığı birimiyle aile içi iletişim konusunda vatandaşlara hizmet sunuyor. 2010 yılında hayata geçirilen ‘aile danışmanlığı' birimi sayesinde bugüne kadar on binlerce kişiye aile içi iletişim hizmeti sundu. Son bir içerisinde 993 aileye birebir aile içi iletişim eğitimi verilirken, 2 bin 330 vatandaşa ise toplu seminerlerle eğitimler verildi.

993 aile ile görüşmeler yapıldı

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Danışmanı Aslı Aktanoğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak, 2010 yılından bu yana vatandaşlarımıza aile danışmanlığı eğitimi veriyoruz. Son bir yıl içerisinde 993 ailemiz ile birebir görüşmeler yapılarak, aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Aynı zamanda 2 bin 330 vatandaşımıza da toplu seminerlerle aile içi iletişim, çocuğun yetiştirilmesinde anne ve babanın rolü, eş olma bilinci ve biz olma bilinci konularında toplu seminerlerimizi yaptık. 2010 yılından bugüne kadar 7 bin 360 aileyle birebir görüşmeler yaptık. Aynı zamanda 18 bin 761 kişiye ise seminerlerimizle aile danışmanlığı hizmetimizi sunarken, toplamda 26 bin 121 kişiye ulaştık" ifadelerini kullandık.