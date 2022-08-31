Şehitkamil'de 30 Ağustos özel konserine yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Vadi Park'ta organize edilen konser, her yaştan katılımcının büyük ilgisini gördü. Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katılım sağladı.

Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şehitkamil Vadi Park'ta kutlama programı organize etti. Şehitkamil Sanat Merkezi eğitmenleri ve öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser verdi. Seslendirilen şarkılara ellerinde bayraklarla eşlik eden katılımcılar, büyük coşku yaşadılar. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yoğun ilgi gören programda kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Ben, öncelikle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak yaz etkinlikleri çerçevesinde her mahallemizdeki parklarımızda bu tür etkinlikleri yaz boyu yapmaya gayret gösterdik. Hocalarımız, sağ olsunlar bizim Şehitkamil Sanat Merkezi'mizde, küçük yaştaki çocuklarımıza, yetişkin kardeşlerimize eğitim vermek adına gayret gösteriyorlar. Şehitkamil Belediyesi olarak; eğitimin, sanatın, sporun, kültürün yanında olabilmek adına bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ben, hocamızın şansında tüm ekibe teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”