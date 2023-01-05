Şehitkamil'de 30 bin öğrenciye trafik eğitimi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; öğrencilere, teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimlerinin verilmesi amacıyla yaptıkları Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'ndan bugüne kadar 30 bin 765 bin öğrencinin yararlandığını söyledi.

Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için yapılarak öğrencilerin kullanımına sunulan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunuyor. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda; çocukları eğlendirerek eğitmeyi, geleceğin sürücü ve yayalarını bilinçli olarak yetiştirmeyi, çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafikteki kuralların hayati önem taşıdığına inanan kuşaklar yetiştirilmesi için teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Her gün ortalama 140 öğrenciye eğitim imkanı sağlanıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilere, katılım sertifikası veriliyor.

"Trafik kurallarının hayati önem taşıdığını biliyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Trafik kurallarının hayati önem taşıdığını biliyoruz. Trafikteki kuralların hayati önem taşıdığına inanan kuşaklar yetiştirilmesi amacını taşıyan çalışmalarımız, ‘eğlendirerek eğitme' modeli benimsenerek yürütülüyor. Geleceğin sürücü ve yayalarını, bilinçli bireyler olarak yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde öğrencilerimizin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için inşa ettiğimiz Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunuyor. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı içerisinde; 35'er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir var. Park içerisinde ayrıca bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilere, katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler veriliyor. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği çerçevesinde her gün 2 okulumuz, sınıflar halinde belediyemiz imkanları okullarından alınıp trafik eğitim parkımıza getiriliyor. Parkımızda, bugüne kadar ilçemizin farklı okullarındaki 30 bin 765 bin öğrencimizin eğitim almaları sağlandı. Eğitimlerimiz, aralıksız devam ediyor.”