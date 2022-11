Şehitkamil'de 3788 lise öğrencisine para desteği

sınıf toplam 3 bin 788 öğrenciye nakdi destek programında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Mesleki eğitim, ülkemizin vazgeçilmez en önemli unsurlarından birisidir. Bizim derdimiz, milletimize hizmet edebilmek. Özellikle mesleki eğitim noktasında velilerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı yönlendirirken, mesleki ve teknik liselere yönlendirmeleri, aslında farklılıklarını ortaya koyuyor” dedi.

Önceki günlerde imzalanan protokol çerçevesinde 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Şehitkamil'de bulunan mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine yönelik verilecek nakdi kırtasiye desteğiyle ilgili Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) program düzenlendi.

Programa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldılar.

Şehitkamil'de 25 mesleki ve teknik lise bulunduğu bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bu mesleki ve teknik liselere 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde kayıt yaptıran toplam 3 bin 788 öğrenci olduğunu söyledi. Eğitim-öğretim yılının 1. döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, 2. döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, toplam 4 bin TL değerinde kırtasiye malzemesi desteğini nakdi olarak yapacaklarını kaydeden Başkan Fadıloğlu, ilk ödemelerin hesaplara yatırıldığı bilgisini paylaştı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören tüm öğrencilerin; eğitim, bilim, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlara katılım oranının artmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bizim derdimiz, milletimize hizmet edebilmek

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Şehitkamil Belediyesi olarak 2009'dan bu yana tüm ekip arkadaşlarımla birlikte hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Okul öncesi dönemde başlattığımız eğitimin her noktasında hizmet veriyoruz. Eğitimin en alt yaş kademesinden başlayıp 70 yaşındaki teyzelerimize kadar herkese eğitim imkanı sunuyoruz. Bu yapmış olduğumuz faaliyetlerde desteğini her zaman üzerimizde hissettiğimiz Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte, aynı noktaya odaklanırsak neler yapabileceğimizi hep birlikte görüyoruz. Bunları, vatandaşımızdan aldığımız güçle yapıyoruz. Harcadığımız paralar, vatandaşımızın parası. Kendi paramızı harcamıyoruz. Milletin parası, millete hizmet ediyor. Bunun da öncelikler sıralamasını belirlemek, yönetici olarak bizlere düşüyor. Özellikle mesleki eğitim noktasında velilerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı yönlendirirken, mesleki ve teknik liselere yönlendirmeleri, aslında farklılıklarını ortaya koyuyor. Herkes doktor, mühendis olacak, diye bir kural yok. Çeşitli meslek guruplarında çalışacak, üretecek kişilere de ihtiyaç var. Eğer elektrikçi olmazsa evimizin elektrik işini kim yapacak? Çamaşır makinemizi kim tamir edecek? Hepimiz, birbirimize muhtacız. Bu meslek gruplarının içerisinde çocuklarımızın eğitilmesi, yarın bir meslek sahibi olarak hayata atılmaları çok önemli. Bizim derdimiz, milletimize hizmet edebilmek. Bu hizmeti; çocuklarımıza, yetişkinlerimize, yaşlılarımıza ulaştırabilmek. Mesleki eğitim, ülkemizin vazgeçilmez en önemli unsurlarından birisidir. Meslek liselerinde okuyor olmak, üniversiteye gitmemek değildir. Kat sayı kaldırıldı. Meslek lisesinden mezun başarılı öğrencilerimizin, üniversitede okuma yolu açık. Bugün, Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun. Geçtiğimiz günlerde şehit edilen Ayşenur Öğretmenimizin şahsında da şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Başkanımıza teşekkür ediyorum

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şunları söyledi:

“Bugün özel bir gün, anlamlı bir gün. Bu özel günde tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal öğretmenlerimizi de saygıyla anıyorum. Bugün aynı zamanda Şehitkamil Belediyemiz tarafından verilen desteğin toplantısında birlikteyiz. Ben, bugüne kadar eğitimin her zaman yanında olmuş, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, değeli velilerimizin yanında olan, eğitimin her kademesine sonuna kadar destek veren Sayın Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımızın düşüncesi, vizyonuyla meslek lisesi 9. sınıfa öğrencilerimize nakdi destek verilecek. İlk dönem 2 bin TL, ikinci dönem 2 bin TL olmak üzere büyük bir destek verilecek. Bu desteğin amacı, meslek liselerini teşvik etmek, daha fazla öğrencilerimizin meslek liselerine yönelmesini sağlamak. Bu konuda öğrencilerimizin gerek kırtasiye gerekse ulaşım olsun ve diğer ihtiyaçlarını karşılamasına destek olmak. Ben bu konuda tekrar Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu programda bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, öğrencilerimiz için, velilerimiz için, meslek liseleri için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Mesleki eğitim hakikaten çok önemli

Programda konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, şu sözleri kaydetti:

“Bugün burada gerçekten çok hayırlı bir işe vesile olan Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Mesleki eğitim hakikaten çok önemli. Mesleki eğitim, Sayın Bakanımızın göreve gelmesiyle birlikte inanılmaz bir hayat buldu, can buldu ve mesleki eğitimin değeri gün be gün artama başladı. Bu da bizim hem ülke ekonomisine hem de gençlerimizin geleceğine ışık tutmakta ve onların gelişimini sağlamakta, genç yaşta meslek sahibi olmalarına vesile olmaktadır. Bunun en güzel örneğini de biz Gaziantep'te verdik. Gaziantep'te şu anda yaklaşık 46 bin öğrencimiz, mesleki eğitim programında eğitim görüyor. 40 bin civarında öğrencimiz ise meslek liselerinde okumaktadır. Bu da Türkiye'de bizim mesleki eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor.

Başkanımıza şükran borçluyuz

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, şu sözleri kullandı:

“Şehitkamil Belediyemiz ile Sayın Başkanımızın göreve başladığı ilk günden itibaren kurumlar arası iş birliğine dayalı çok önemli protokoller imzaladık ve bu protokollerin tamamını gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitim konusunda hem fiziki mekan hem de kırtasiye malzemesi konusunda Şehitkamil Belediyemizden her türlü desteği aldık. Toplam 72 dersliği bize tahsis ettiler. Şu an 2 binin üzerinde öğrencimiz belediyemizin bize tahsis ettiği binalarda eğitim görüyor. Ortaokullara ve liselere yönelik bilgi yarışmaları, deneme sınavları, münazara yarışmaları düzenledik. Bir veli olarak aklınıza gelen her ne varsa Şehitkamil Belediyemiz ile bunu gerçekleştirmeye çalıştık, çalışıyoruz. Değerli Başkanımız, eğitim konusunda bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attık. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz adına Başkanımıza şükran borçluyuz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bizler, iyi ki Şehitkamil'deyiz.”

Yapılan konuşmaların ardından öğrenci velilerine, öğrenciler adına tanımlanan banka kartları verildi.