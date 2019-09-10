Şehitkamil'de 4 bin 338 kişiye okuma-yazma öğretildi

Okuma-yazma eğitim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor

Türkiye genelinde ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezlerde bugüne kadar 4 bin 338 yetişkine okuma-yazma öğretildi.

Özellikle yetişkinlerin okuma-yazma bilmemelerinden kaynaklı yaşadıkları sorunların önüne geçmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonluğunda ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her geçen gün okuma-yazma öğrenenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılan okuma-yazma seferberliği sayesinde bugüne kadar 4 bin 338 kişi okuryazar oldu. Açılan kurslarda sadece okuma-yazma değil, matematik bilgisi de veriliyor. Seyrantepe Aile Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursunda 20 kursiyer, 1 ay süren eğitimlerden yararlandı ve okuma-yazmayı öğrendi. Okuma-yazma bilmedikleri dönemde özellikle hastanede ve ulaşımda çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden kursiyerler, artık sorun yaşamadıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

"Şimdi istediğim doktora gidebiliyorum"

Bilmemenin değil öğrenememenin ayıp olduğunu vurgulayan 60 yaşındaki Cennet Kılıç, “Okuma-yazmayı bilmiyordum ama şimdi çok güzel okuyup yazabiliyorum. Telefon numaramı ezberledim. Önceden adımı bile doğru düzgün yazamıyordum. Şimdi istediğim doktora gidebiliyorum. Yaşım 60'a gelmiş ama okumanın yaşı yok. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Belediyemizin açtığı kurstan yararlandık. Allah, belediyemizden ve hocalarımızdan razı olsun. Bu kursu okuma-yazma bilmeyen herkese tavsiye ederim. Gençlerimizden okuma-yazma bilmeyen çok ama utandıkları için gelmiyorlar. Utandıkları için gelmek istemeyenler çok. Ben bu yaşta, hasta olduğum halde gelmek istiyorum. Diplomamı alıp, ortaokula da kayıt yapmayı istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bir yere gitmek için her otobüsü durduruyorum"

Okuma-yazma bilmeyen herkese kursa katılmaları tavsiyesinde bulunan 67 yaşındaki Beşire Minkara, “Okuma-yazma bilmeden önce çok eziyet çekiyordum. Kapının önüne çıkıyordum, telefonla arama yapmak için birinin gelmesini bekliyordum. Bu yüzden aklıma koydum. Allah, bu kursu açanlardan razı olsun. Okumanın yaşı yoktur. Bak, ben 67 yaşındayım ve buraya gelerek okuma-yazma öğrendim. Yaşadığım bir olay zoruma gitmişti. Bir yerden bir yere gitmek için her otobüsü durduruyordum. Otobüs şoförünün biri bana kızdı. Ona okuma-yazma bilmediğim için durdurmak zorunda kaldığını söyledim. Ama şimdi gelen otobüslerin nereye gideceğini üzerindeki yazıyı okuyarak biliyorum. Okuma-yazma bilmeyenler, ‘biz 60, 70 yaşındayız' demesinler. Bu kursu herkese tavsiye ediyorum. Allah, bu kursları açan herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.