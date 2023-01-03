Şehitkamil'de 93 bin 553 kişiye spor imkanı sunuldu

Başkan Fadıloğlu, 2022 yılında ihtisaslaşmaya gidilen branşlarda 30'un üzerinde milli sporcu yetiştirdiklerini, 116 farklı spor organizasyonundan 93 bin 553 sporcuyu ağırladıklarını söyledi.

2022 yılında ihtisaslaşmaya gittiği su sporları branşlarında 19, satranç branşında 6, badminton branşında 5 ve basketbol branşında 1 olmak üzere toplam 31 sporcuyu Milli Takım kadrolarına kazandıran Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı modern spor tesislerinde farklı yaş grubundan 66 bin 332 vatandaşa, branşa özgü spor eğitimi verdi. Geleneksel hale gelen spor organizasyonlarını 2022 yılında 116 kez düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, bu platformda ise 27 bin 221 sporcuyu müsabakalarda misafir etti.

Yaşam boyu spor faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği İbrahimli Spor Merkezi'nde, branş antrenörleri ve başarılı sporcularla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuk ve genç yaştaki sporcularla uzun süre yakından ilgilenerek koyu bir sohbet gerçekleştirdi. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen spor faaliyetleriyle ilgili teknik adamlardan bilgiler alan Başkan Fadıloğlu, sporculardan yeni yılda da başarı sözü aldı.

"Spora değer katıyoruz"

Program esnasında yaptığı konuşmada 2022 yılında gerçekleştirilen spor faaliyetlerini değerlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyon sporcularıyla büyük gurur duyduklarını, 4 mevsim esasına göre sürdürülen çalışmalarla spora değer kattıklarını kaydetti. Çalışmalarda emek verenlere teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, “2022 yılında farklı branşlarda Milli Takım kadrolarımıza kazandırdığımız, ulusal ve uluslararası platformda büyük başarılara imza atan sporcularımızla büyük gururlar yaşadık. Sporcularımız, birbirinden önemli rekorlara, şampiyonluklara imza attılar. Elde edilen sportif başarıların yanı sıra ihtisaslaşmaya gittiğimiz branşlarda spor akademisi sistemiyle on binlerce sporcumuza nitelikli şartlarda eğitimler verdik. 365 günümüz sporla dolu dolu geçti. 4 mevsim esasına göre düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarında tesislerimiz adeta gece-gündüz boş kalmadı. Yürüttüğümüz projelerle gençlik ve spor faaliyetlerine değer kattık. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.