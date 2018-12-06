Şehitkamil'de açık öğretim kursları başladı

Şehitkâmil Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi' çerçevesinde Şehitkâmil Belediyesine bağlı 9 aile merkezlerinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açık öğretim kursları başladı. Üniversite bünyesindeki Kent Gönüllüsü öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde Şehitkâmil Belediyesi bünyesinde bulunan 9 aile merkezinde 84 kursiyere eğitim verecek.

Hayata geçirdiği aile merkezleriyle kadınlara yönelik eğitim alanında destek veren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ile ortaklaşa başlattığı “Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi” ile açık öğretim öğrencilerini diploma sahibi yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Biruni Aile Merkezinde başlatılan ilk derse Şehitkâmil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Söylemez, Prof. Dr. Nihat Yıldırım, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, Diş Hekimliği Öğretim Üyesi Dr. Hasan Gündoğan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Gültekin katıldı.

"Her türlü desteği sunmaya hazırız"

Tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, “Açık öğretimde okuyan kardeşlerimizin eğitimlerini sağlamak adına Gaziantep Üniversitemiz ile işbirliği çerçevesinde hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Üniversitemiz, Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde inanılmaz destekler sağlıyor. Bu neticede kursiyerlerimizden çok güzel verimler alıyoruz, çok güzel dönüşler alıyoruz. Burada kursiyerlerimiz sizin sunumunuzdan bence etkilenmiş olmalılar. Hocalarımızla öğrenci kardeşlerimizle koordinatörlerimizle siz değerli kursiyerlerimize her türlü desteği sunmaya hazırız. Yeter ki sizler öğrenmeye, öğretmeye, eğitilmeye, gayret gösterin. Burada bizler sizler için varız. Ben böyle bir tercihte bulunup, boş vakitlerinizde bu kadar önemli bir faaliyette kursumuza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerimize Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Başarılar Diliyorum

2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışına katılan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, “Ben, öncelikle bu projede görev alan arkadaşlarıma, hocalarıma, bizleri her zaman destekleyen ve bütün projelerde ortak çalışma imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şehitkâmil Belediyemiz ile yürüttüğümüz Kent Gönüllüleri Projesi kapsamında binlerce kursiyere erişmişiz. Bu da gerçekten güzel bir sayı, inşallah bu sayı artarak devam edecektir. Tüm kursiyerlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

Başkalarına Yardımcı Olmak Benim İçin İyi Çok Güzel Bir Duygu

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Şevval Çelik, “Şehitkamil Belediyemizin ve Gaziantep Üniversitemizin ortaklaşa düzenlediği bu projede yer aldığım için çok mutluyum ve gururluyum. Mutluyum, çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Mesleğim gereği de başkalarına yardımcı olmak, küçük bir nokta da olsa onların hayatına yön verebilmek benim için iyi bir duygu. Açık öğretim lisesinden gelen arkadaşlarımıza her konuda yardım etmeye çalışıyoruz, elimizden gelen hür türlü bilgiyi sunmaya çalışıyoruz. Onlara da azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak gerçekten çok anlamlı. Şehitkamil Belediyesine ve bu projede desteğini esirgemeyen Gaziantep Üniversitesi'ne de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Aile merkezlerinde eğitim gören açık öğretim kursu öğrencileri, proje kapsamında gelen üniversite öğrencileri tarafından sıkıntı yaşadıkları konularda ders alacak. Üniversite bünyesindeki kent gönüllüsü öğrencileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 9 aile merkezinde 84 kursiyere eğitim verecek.