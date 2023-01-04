Şehitkamil'de asfalt ve alt yapı soruları çözülüyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fadıloğlu, “İnşallah altyapı çalışmaları da biter bitmez asfalt çalışmasını yapacağız ve bir an önce daha nitelikli bir şekilde mahalle sakinlerimizin sorununu çözmüş olacağız” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi oluşumunda Gaziler Mahallesi'nde 25. Etap Ormanı oluşturuldu. Fidan dikim etkinlikleri oluşumunda, mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Fadıloğlu, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Zehra Nur Tahiroğlu Köşker ve mahalle sakinlerinin, alternatif yol talebi üzerine Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin talebinin yerine getirilmesi için anında yol açma çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattı. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fadıloğlu, çalışmaları bir an önce tamamlayarak alternatif yolu vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Başlatılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gaziler mahallemizde, Her Bahar Bir Orman-Bi Dünya Yeşil projesi oluşumunda Gaziler Mahallemizde 25. Etap Ormanı oluştururken mahalle sakinlerimiz taleplerini dinledik. Onlar, tabii haklıydı. Burada çok büyük bir hareketlilik var. Vatandaşlarımız, merkeze ulaşımıyla ilgili sıkıntılarının olduğundan bahsettiler. Hemen akabinde valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte buraya gelerek inceleme yaptık. Anayolla ilgili olarak çözüm noktasında Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan okula ulaşım ve alışverişe merkezlerine ulaşım noktasında mahalle sakinlerimizin talebi vardı. Aslında buranın çalışmasını bahara yapacaktık. Çünkü ihale söz konusuydu. Ama baktık ki mahalle sakinlerimiz sıkıntı yaşıyorlar, biz de hemen ekip arkadaşlarımızla birlikte kendi imkanlarımızı kullanarak kendi iş makinalarımızla burada çalışmalarımızı başlattık. Şu anda gayet rahat, Basın Sitesi'ne de ulaşılabilecek şekilde bu yolun açımını gerçekleştirdik. Ben, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin taleplerinin de en kısa sürede yerine getirilmiş olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah altyapı çalışmaları da biter bitmez asfalt çalışmasını yapacağız ve bir an önce daha nitelikli bir şekilde mahalle sakinlerimizin sorununu çözmüş olacağız. Ben, şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”