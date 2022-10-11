Şehitkamil'de dar gelirli ailelere gıda yardımı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Ekim ayı içerisinde 2 bin 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu. Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların evlerine giderek, kapıda teslim ettiği yardımlar aileleri memnun etti.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası, Ekim ayı içerisinde de gıda yardımında bulundu. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde: bulgur, makarna, yağ, şeker ve mercimek bulunuyor. Ailelerin evlerine gidilerek kapıda teslim edilen yardımlar, aileleri memnun ve mutlu etti. Aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Yardımlar bizzat kapıda teslim ediliyor

Şehitkamil Belediyesinin Gıda Bankası aracılığıyla yaptığı yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Nurtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Altın, “Şehitkamil Belediyemiz, gerek 3 ayda bir, gerek 2 ayda bir gerekse de her ay olmak üzere ailelerin ihtiyaç durumlarına göre gıda yardımını yapıyor. Yaklaşık bir haftadan beri de mahallemizde bulunan dar gelirli ailelerimize bu yardımlar ulaştırılıyor. Ekipler, ailelerin yardımlarını bizzat evlerine getirerek, kapıda teslim ediyor. Ailelerimiz de yapılan bu yardımlardan çok memnunlar. Muhtarlık olarak bizler de bu durumdan son derece memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine yapmış oldukları yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

''Yardımlar ailelerimizi ziyadesiyle mutlu ediyor''

Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat ise, “Muhtarlık olarak belirttiğimiz ailelere, Şehitkamil Belediyemiz tarafından başvurudan sonra ev ziyareti yapılıyor. Daha sonra durumlarına göre, aylık, 2 aylık veya 3 aylık periyotlar halinde gıda yardımı desteğinde bulunuluyor. Genelde de engelli, yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz dar gelirli vatandaşlara bu yardımlar ulaştırılıyor. Şu an itibariyle de mahallemizde bulunan ailelerimize ekiplerimiz gelerek, yardımları kapıda teslim ediyor. Bu ekonomik kriz çerçevesinde, Şehitkamil Belediyemizin yapmış oldukları bu yardımlar, ailelerimizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı olarak, Şehitkamil Belediyemizin yapmış oldukları yardımlardan dolayı şahsım ve ailelerimiz adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.