Şehitkamil'de geleneksel bahar şenliği renkli görüntülerle başladı

Şehitkamil Belediyesine bünyesinde faaliyet gösteren aile merkezlerinde eğitim alan kadınlara yönelik geleneksel ‘Bahar Şenliği' başladı. Şenlikte düzenlenen köfte yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kadınlarla birlikte halay çekti.

Şehitkamil Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘Bahar Şenliği' etkinliklerinin startını verdi. Toplam 37 aile merkezinden 4 bin 300 kadının katılacağı şenlik, 4 gün boyunca devam edecek. Dülük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte düzenlenen yağlı köfte yarışmasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Köfteleri tattıktan sonra puan veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dereceye girenleri ödüllendirdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yarışma sonrasında kadınlarla birlikte halay çekti. Başkan Fadıloğlu, şenliğe katılanlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz ‘Bahar Şenlikleri' etkinlikleri çerçevesinde bugün 10 aile merkezinden hanım kardeşlerimiz ve çocuklarıyla birlikte piknik yapıyoruz. Bunu geleneksel hale getirmiştik. Ailelerimiz, burada sabahtan akşama kadar eğleniyorlar. Dülük Tabiat Parkı'nda bu etkinliği devam ettiriyoruz. Tabi bunun yanı sıra Gaziantep'in geleneksel yemeklerinden olan yağlı köftenin de yarışmasını yapıyoruz. Bugün 10 aile merkezimizden birinci, ikinci ve üçüncüyü seçtik. Tabi bizim için hepsi birinci, hepsinin ayrı tadı ve lezzeti var. Fakat tadı, sunumu, içindeki kullanılan malzemelerine göre not verdik. Bu ödülleri de aile merkezlerine takdim ediyoruz, orada kullanılmak üzere. Ben tüm hanım kardeşlerimize, çocuklarımıza güzel bir gün geçirmelerini temenni ediyorum. Tabi bugün 10 aile merkezimiz katılıyor, ilerleyen günlerde de diğer aile merkezlerimiz bu etkinliğe katılacak" dedi. Keyifli bir gün geçirdiklerini belirten kadınlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Yapılan köfte yarışmasında Adeviye Aile Merkezi birinci olurken, ikinci Selahattin Eyyubi Aile Merkezi, üçüncü ise Arıl Aile Merkezi oldu.