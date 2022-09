Şehitkamil'de gönül sobetleri

Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıllıoğlu tarafından “Şehitkâmil'de Gönül Sohbetleri” programı başlatıldı. Programa katılan 200 vatandaş, Başkan Fadıloğlu ile yüz yüze görüşerek talep, öneri ve şikâyetlerini dile geitirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil'de Gönül Sohbetleri” adıyla düzenlediği programda 200 vatandaşı konuk etti. Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran'da gerçekleştirilen etkinliğe, farklı yaş aralığındaki 100 çift katıldı. Herkesi tek tek dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm talepleri ve önerileri not aldı. Şikayet edilen konularla ilgili de anında çalışma başlatacağının sözünü veren Başkan Fadıloğlu, belediyenin hizmetine ilişkin yöneltilen tüm soruları da yanıtladı.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Tabii gönül istiyor ki tüm hemşerilerimizle çok sık bir arada olalım. Ancak, 900 bin nüfusa dayanan bir ilçe olunca her hemşerimize ulaşma imkanımız olmuyor. Her mahalleden gönül sohbeti yapabilecek şekilde burada dostlarla bir arada olmak istiyoruz. Tabii şehirde yaşayan her bir birey ayrı bir göz, ayrı bir kulak, ayrı bir eldir. Sizlerle sohbet edip, bizim göremediklerimizi, olan eksikliklerimizi bizlere anlatmanızı istiyoruz. Sizlerden gelen fikirler bizlere ufuk açacak. Fikirleri hayata geçirmek istiyoruz. 40 yıllık evli çiftlerimiz ile 40 günlük evli çiftlerimizi bir araya getirerek sohbet etme imkanı sunuyorduk. Büyüklerimizin hayat tecrübelerini, yeni evli çiftlerimize aktaralım, diye böyle bir organizasyon düzenledik ve uzun süredir devam ediyorduk. Şimdi de bunu gönül sohbetleri olarak her katmandan, her mahalleden, ayrım gözetmeksizin, toplumun her kesiminden ailemizi bir arada buluşturmak istedik. Ben burayı bir aile meclisi olarak görüyorum. Bu şehirdeki yaşayan her bir birey, bizim için bir değerdir. O açıdan sizlerin fikirlerini almak istiyoruz. 2009 yılında sizlerin de desteğiyle göreve geldiğimiz de ana ilkemiz şuydu. Yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i, bunun özelinde de Şehitkamil'i nasıl yukarıya çıkarabiliriz. Bu hedefle yola çıktık. Allah'a şükür bundan yaklaşık 2 ay önce bir kuruluşun yapmış olduğu çalışmada, yaşanabilir ilçeler arasında Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden katılan tek bir ilçe var, o da Şehitkamil ilçesidir. Bu bizim sayemizde olmuyor, bu bir ekip sayesinde oluyor. En alt kademesinden en üst kademesine kadar tüm arkadaşlarımızla uyum içerisinde bir tek derdimiz var. Hakikaten yaşanabilir bir Şehitkamil'i nasıl inşa edebiliriz. Onun için yapmış olduğumuz inşaatlar, sosyal tesisler, eğitim kurumları, eğitim faaliyetleriyle bir tık yukarıya nasıl çıkarabiliriz, onun kaygısını hep birlikte yaşıyoruz. Ben, bugün bizleri kırmayarak davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.”