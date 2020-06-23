Şehitkamil'de görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor

Havayı, suyu ve toprağı koruyan çok sayıda geri dönüşüm projesini eş zamanlı yürüten Şehitkamil Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde tadilat ve inşaat çalışmaları sonucu oluşan tadilat ve moloz atıklarının gelişigüzel çevreye bırakılmasının ve uygunsuzca boş arazilerde bertaraf edilmesinin önüne geçilmesi adına tadilat ve moloz atıklarının yönetimiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Projenin uygulanmaya başladığı günden bugüne 2 bin tonun üzerinde tadilat ve moloz atığın bertarafı için gerekli transferi sağladı.

“Çok teşekkür ediyorum”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Mutlu Gün isimli vatandaş, verilen hizmet dolayısıyla teşekkür etti. Mutlu Gün, “Evimizin tadilat işi vardı. Buradan çıkan enkaz ve molozların çevre kirliliğine yol açmaması adına evimizin bir bölümünde topladık. İşimiz bittikten sonra Şehitkamil Belediyemizi arayarak, molozların bertaraf edilmesi konusunda yardım istedik. Sağ olsun belediyemiz, moloz toplama konteyner gönderdi. Bizler de çevreye rahatsızlık vermemek adına tadilat sonrası oluşan molozları direkt konteyner içerisine atıyoruz. Belediyemiz tekrar gelip konteyner alıp içerisindeki molozu bertaraf etmeye götürüyor. Şehitkamil Belediyemize bu duyarlı hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çevreyi kirletmemiş oluyoruz”

Doğukan Bilgin isimli esnaf ise yaptığı açıklamada, “Bu yıl korona virüs nedeniyle pandemi dönemi içerisinde çok etkilendik. Artık hijyen bir mekan sağlamak istiyorduk müşterilerimize. Ondan dolayı da iş yerimizde bir yenilenmeye gittik. Yenilenme sırasında tadilat nedeniyle enkaz ve molozlar oluştu. Molozları çevreye zarar vermemek adına iş yerimizin belirli bir bölümünde biriktirdik. Tadilat işimiz bittikten sonra belediyemize müracaatta bulunduk. Belediyemiz de bu molozların bertaraf edilmesi konusunda bizlere konteyner gönderdi. Artık atıklarımızı belediyemizin gönderdiği konteynere koyuyoruz ve böylece çevreyi kirletmemiş oluyoruz, insanlarımıza rahatsızlık vermemiş oluyoruz” diye konuştu.