Şehitkamil'de kadınlar, hayata renk kattılar

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde eğitim gören kursiyerler tarafından ‘Hayata Renk Kat' adıyla yağlı boya resim sergisi açıldı. Toplam 34 kursiyer tarafından üretilen 190 eser, 30 Haziran 2022 tarihine kadar sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi açılışına, Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Berk, Yusuf Erdem Güzelbey, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Ermeydan, Ceyda Gürsel, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, öğretmenler ve kursiyerler katıldılar.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde 16 farklı branşta eğitim verilen 34 aile merkezinden biri olan Hanımlar Lokali'nde açılan resim kursunda 2009 yılından bugüne, bin 782 kursiyere eğitim verildi. Bugüne kadar açılan 29 sergide, 5 bin 780 eser sergilendi. ‘Hayata Renk Kat' isimli sergi için 9 ay süresince 34 kursiyer tarafından 190 eser üretildi.

“Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum”

Açılış öncesi konuşan Hanımlar Lokali Resim Kursu Eğitmeni Ferah Güneş, “2021-2022 eğitim-öğretim yılında Şehitkamil Belediyesi bünyesinde ‘Hayata Renk Kat' temalı karma yağlı boya resim sergisinin açılışına hoş geldiniz. 9 aylık bir eğitim sonucu 34 kursiyerimizden oluşan kursumuzda toplam 190 eser çalışılmıştır. Bize ve kursiyerlerimize sağlamış olduğu katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergi, 30 Haziran 2022 tarihine kadar açık olacak.