Şehitkamil'de kırsal mahallere kilit parke taşı

Yukarı Arıl Mahallesi'nde başlatılan kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri kış aylarını sorunsuz geçirecek.

Kırsal mahalle yollarını baştan aşağı kilit taşıyla yenileme çalışmasını devam ettiren Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yukarı Arıl Mahallesi'nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını kilit parke taşı ile döşüyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, çamurlu ve bozuk yollardan kurtulacaklar. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Yukarı Arıl Mahalle Muhtarı Emir Mustafa Ekici, “Mahallemizin birçok bölgesinde kilit taşına ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, konuyla yakından ilgilenerek çalışmalara başladı. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. Mahalle sakinlerimiz, kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecekler. Ben, yapılan hizmetlerden dolayı bir kez daha Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.