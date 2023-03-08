Şehitkamil'de kütüphaneler yeniden hizmet vermeye başladı

Yıl içerisinde yaklaşık 50 bin öğrencinin yararlandığı kütüphanelerde her yaştan öğrenciye hizmet veriliyor.

Şehitkamil Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına inşa ettiği kütüphanelerde nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin akademik başarılarına katkı sunmaya kaldığı yerden devam ediyor. Deprem afeti sonrası hizmete ara verilen, riskli yapı testi yapılan ve hasarsız oldukları tespit edilen kütüphaneler, tekrardan öğrencilerin kullanımına sunuldu. Kütüphanelerden üyelik sistemiyle faydalanan öğrencilerin; ders çalışmaları, ödevlerini ve araştırmalarını yapmaları için kendilerine branş öğretmenleri tarafından destek de veriliyor. Öğrenciler, güvenli internet ortamında ders çalışma ve ödev yapma imkanı buluyorlar. Öğrencilerin, fiziki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek adına kütüphaneler içerisinde satranç, masa tenisi gibi sportif ve ödüllü bilgi yarışmaları gibi sosyal etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

İlkokuldan üniversite çağına kadar her yaştan öğrencinin akademik çalışmalar dışında; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavlara Şehitkamil Belediyesine ait kütüphanelerde hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyor.

Yoğun ilgi

Merveşehir Gençlik Kütüphanesi eğitmenlerinden Seydi Vakkas Cengiz, “Şehrimizde bir deprem afeti yaşadık. Bu vesileyle belirli bir süre kütüphanelerimizdeki hizmetlere ara vermiştik. Şu an tekrar normal hayatımıza geri dönmeye başlıyoruz. Bu süreçte kütüphanelerimizi tekrar açtık. Öğrencilerimizin yine çok yoğun talepleriyle karşı karşıyayız. Depremden sonra da öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu süreçte hem öğrencilerimize hem de bizlere bu fırsatı verdiği için Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KPSS'ye hazırlanıyor

KPSS'ye hazırlanan Derya Ünlü, “Depremden önce de Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'ne geliyordum. Depremde herkes gibi bende çok etkilendim. Rabbim, bir daha ülkemize ve milletimize böyle bir deprem daha yaşatmasın. Deprem ile birlikte sınavı başaramayacağım, olmayacak, devam edemeyeceğim diye büyük bir ümitsizliğe de düştüm. Ama kütüphanelerin tekrar açılmasıyla birlikte bu ümitsizliğim de son buldu. Bu süreçte tekrar sınava hazırlanacağımı ve sınavı başaracağıma inancım da arttı. Çok kısıtlı bir süreç de olsa bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Bundan dolayı bizlere destek veren kütüphane hocalarımıza ve Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.