Şehitkamil'de milyonlarca metrekare yeşil alan oluşturuldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2 milyon 40 bin 572 metrekare alanda 190 bin 474 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaklaşık 11 yıl önce hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil” projesi kapsamında ilçeye 20 farklı orman kazandırıldı. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 20. Etap Şehitkamil Ormanı, Türk yurdu Mahallesi Payamlı mevkiinde hayat bulmuştu. 2 yıl boyunca tüm bakımları ve sulaması yapılan fidanların büyük bir bölümü ağaç oldu. Parklardaki yeşil alanlar hariç sadece Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında 20 etapta ilçeye 2 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırdıkları bilgisini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu konudaki çalışmalarını görev süreleri boyunca sürdüreceklerini söyledi.

Gelecek nesillerimiz için 20 adet orman oluşturduk

Şehitkamil'deki yeşil alanların artmasını sağlayacak çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ‘Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil' projesini yıllardır yürütüyoruz. Geçmişte büyüklerimiz Dülük'ün fidanlarını dikmeseydi, bugün o gölgemiz olmayacaktı. Yeşili, nüfusa bağlı olarak artırmak zorundayız. Önceden bu kadar araç yoktu, şimdi bu araçların emisyon değerlerinden çevreye verilen zararı azaltmak için yeşil alanları arttırma zorunluluğumuz var. Olmazsa olmazlarımızın başında ağaçlandırma çalışmalarımız geliyor. Özellikle öğrencilerimizin doğa ve ağaç sevgisini artırmak, bilinç oluşturmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve STK'larla beraber ağaçlandırmayı gerçekleştirdik. Fidanları dikmekle kalmıyoruz. Fidanları diktikten sonra yaklaşık 2 yıl bu fidanlarımızın sulamasını yapıyoruz. Ormanın etrafını tel örgü ile çevirip 2 yıl bakımını yapıyoruz. Ağaçlar belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamdaki gelişimine bırakıyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında boyumuzu aşan ağaçlarımız yetişti. Bugüne kadar diktiğimiz fidanların tutma oranları yüzde 95 seviyesindedir. Gelecek nesillerimizi düşünerek, gelecek nesillerimizin bizzat kendi elleriyle diktikleri fidanlarla oluşturduğumuz 20 farklı ormanla bugüne kadar 2 milyon 40 bin 572 metrekare alanda 190 bin 474 adet fidanı toprakla buluşturduk” dedi.