Şehitkamil'de öğrencilere enstrüman desteği

Fadıloğlu, “Öğrencilerimizin özverisini görünce, biz de heyecanlanıyoruz. Burada eğitimini tamamlayan çocuklarımız, gelecekte Şehitkamil Sanat Merkezi'nde kendilerini geliştirecekler. Amacımız, buradaki cevherleri ortaya çıkarabilmek” dedi.

Öğrencilere sağladığı desteklere her gün bir yenisini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak müzik aleti desteği talebinde bulunan Karacaoğlan Ortaokulu öğrencilerinin talebini karşıladı.

Karacaoğlan Ortaokulu'nu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ile birlikte ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu hem öğrenciler hem de öğretmenlerle uzun süre sohbet etti. Başkan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli müzik aletleri hediye etti. Öğrenciler de Başkan Rıdvan Fadıloğlu için kısa bir konser verdi. Duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fadıloğlu, öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.

“Amacımız, buradaki cevherleri ortaya çıkarabilmek”

Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Müdür Bey'in şahsında öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde program yaparken, bu okulumuzdaki müzik öğretmenlerimizin sıfır atıklarla yapmış oldukları çalışmayı görünce, hakikaten duygulandık. Sağ olsun burada boş tencerelerden, tavalardan, bidonlardan müzik enstrümanları oluşturmuşlar ve bunlarla çocuklarımız konser vermişti. Bundan çok etkilendik. Sağ olsun Müdür Bey ve müzik öğretmenlerimiz, bizi kırmadılar. Şehitkamil Vadi Park'ta yaz etkinlikleri çerçevesinde Sıfır Atık Orkestrası ile bir konser verdik. Tabii orada çocuklarımızın bu coşkusunu ve hocalarımızın heyecanını gördük. Okulumuzdan gelen müzik ekipmanlarıyla ilgili talepleri vardı. Gönül istiyor ki tamamını eksiksiz yerine getirelim ama imkanlar dahilinde bu taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Öğrencilerimizin özverisini görünce, biz de heyecanlanıyoruz. Özellikle sınıftaki akustik düzenlemesinden klimasına kadar, baterisinden her türlü enstrümanına kadar bu detayların düşünülüyor olması bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tabii bizim Şehitkamil Sanat Merkezimizde de bu tür etkinlikleri devam ettiriyoruz. Burada eğitimini tamamlayan çocuklarımız, gelecekte Şehitkamil Sanat Merkezi'nde kendilerini geliştirecekler. İnşallah daha sonra da güzel sanatlar fakültesine, konservatuarlara gidecekler. Amacımız, buradaki cevherleri ortaya çıkarabilmek. Ben, tekrar müzik hocalarımıza ve okul müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Yürekten teşekkür ediyorum”

Karacaoğlan Ortaokulu Müdürü Ali Bayhan, “Öncelikle Başkanımıza okulumuza teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca okulumuzun müzik atölyesine de yapmış olduğu müzik enstrümanları desteğinden dolayı da yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizle birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız”

Karacaoğlan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Yücel Adanur, “Biz her ne kadar istekli olsak da bir takım ekipman ve materyaller olmadan maalesef ortaya müzik çıkmıyor. Bu güzel odamıza, güzel enstrümanları bizlere sağladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra öğrencilerimizle birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız inşallah. Geçen yıl yaptığımız konserin bir sözünü daha aldık. İkinci konserimizi inşallah daha güzel bir şekilde yapacağız. Ben bir kaz daha Başkanımıza desteklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.