Şehitkamil'de on parmak F klavye kullanım kursu başladı

Toplamda 30 gün eğitim alacak kursiyerler, kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eğitim sertifikası sahibi olacaklar.

Şehitkamil Belediyesi, hızlı yazma teknikleriyle ilgili eğitim almaları için gençlere yönelik Pirsultan Sosyal Tesisinde on parmak F klavye kullanımı kursu açtı. Başlatılan on parmak F klavye kullanımı kursları, kursa gelen kursiyerlerin adeta iş umudu oldu. Kursiyerler, gördükleri eğitim sonunda alacakları sertifika sayesinde iş bulma imkanlarının daha da artacağını kaydettiler.

"Kursiyerlerimiz harf harf klavye öğreniyor"

Pirsultan Sosyal Tesisi Bilgisayar Kursu Eğitmeni Mehmet Kürşat Yılmaz, “Şu an itibariyle kursiyerlerimize standart Türk klavyesi dediğimiz F klavye on parmak hızlı klavye kullanımı eğitimi veriyoruz. Kursumuz, yaklaşık bir ay boyunca devam ediyor. Bu bir aylık süreç içerisinde kursiyerlerimiz, harf harf klavyeyi öğreniyor ve kurs bitiminde hızlı bir şekilde klavye kullanmayı öğreniyorlar. Kursumuz, toplamda 108 saat sürüyor. Şu an itibariyle 15 kursiyerimiz eğitim görüyor. Kursumuzun sonunda kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası veriyoruz. Kursiyerlerimiz, bu sertifikalarla adliyede zabıt katipliği olsun, bankalarda olsun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınmaları daha kolay oluyor. Ben kursa katılan gençlerimiz adına böylesine anlamlı bir kurs imkanı sunduğu için Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"İnşallah almış olduğum eğitimle hedeflerime kavuşurum"

Kursiyerlerden Şeyma Babacan, kursa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ben zabıt katipliğine hazırlanıyorum ve bu nedenle ailemin tavsiyesi üzerine Şehitkamil Belediyemizin Pirsultan Sosyal Tesisinde açmış olduğu On Parmak F Klavye Kullanımı kursuna geldim. İlk başlarda çok zorlanıyordum. Çünkü daha önce Q klavye üzerinde çalışmalar yapıyordum. Buraya gelince de Q klavye üzerinden F klavye eğitimi almaya başladım. Başlarda zorlansam da şu an itibariyle alıştım ve kendimi daha çok geliştirmeye başladım. İlk başlarda bana yararlı olmayacağını düşünsem de sonradan bu fikrimden vazgeçtim. Çünkü gittikçe daha da yararlı olmaya başladı. İnşallah almış olduğum eğitimle birlikte hedeflerime kavuşurum. Bu tür hizmetleri bizlere sunun başta Şehitkamil Belediye Başkanımız olmak üzere üzerimizde emeği olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.