Şehitkamil'de ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi

130 Ortaokuldan finale kalan 4 Devlet Ortaokulu birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonrası dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri Protokol üyeleri tarafından verildi.

11-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Ortaokullar arası bilgi yarışması final bölümü Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Finale kalan 4 Ortaokulu birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda, Aslı Alevli Ortaokulu Birinci, Aktoprak Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulu ikinci, Mehmet Emin-Zekiye Üstünel Ortaokulu üçüncü, Servi Erdemoğlu Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Sizler bizim geleceğimiz, yarınlarımızsınız

Ortaokullar Arası Bilgi Yarışmasında final sıralamasının belli olmasının ardından katılımcı öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi ve onları yetiştiren tüm öğretmenlerimizi, idarecilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz, çok güzel yarıştılar, bilgelikle yarıştılar, bu oldukça önemli. Herkes bizim gönlümüzde birinci ama her yarışmada olduğu gibi bir derecelendirme yapılıyor. Dereceye giren öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Türkiye bugün artık gelişmiş ülkeler arasında, en iyi ülkeler arasında. Bizim amacımız en iyisi olabilmek. Buda inşallah sizlerle birlikte olacak. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim yarınlarımızsınız. En iyi şekilde yetişmeniz bizim en büyük idealimiz ve emeğimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarınızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben bu bilgi yarışmasında emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza, değerli ekibine, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve siz değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklarımız bizim gönlümüzün birincisi

Kurumlar arası iş birliğiyle 130 farklı okuldan 520 öğrencinin katıldığı bilgi yarışmasının ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, asıl amaçlarının bilgi yarışması geleneğini yaşatmak olduğuna belirterek yarışmaya katılan tüm çocukların gönüllerinin birincisi olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“ Pandemi nedeniyle çocuklarımız sosyal faaliyetlerden uzak kaldılar. Bu süre zarfında tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte, tedbirleri elden bırakmadan faaliyetleri gerçekleştirebilir düzeye geldik. İnşallah 1 Temmuz itibariyle tüm kısıtlamalar kalkacak ve yeni bir sürece gireceğiz. Bilgi yarışması düzenleme istediğimizi Şehitkamil Kaymakamız Sayın Ömer Kalaylı ile paylaştığımızda sağ olsunlar çok sıcak karşıladılar. Milli Eğitim camiamız yarışmanın organize edilmesine büyük destekler verdi. Finale kadar gelinen noktada 12 farklı bölgede 130 farklı okuldan 520 öğrencimiz eğlenerek, bilgilerini tazeleme fırsatı elde ettiler. Bilgi yarışmasının yaşatılması noktasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm okullarımızı, değerli öğrencilerimizi kutluyorum. Yarışmacı tüm çocuklarımız gönlümüzün birincisi. Tüm yavrularımıza sosyal ve akademik yaşamlarında başarılar diliyorum.

Öğrencilerimizle gurur duydum

Yarışmanın ödül töreninde dereceye giren öğrencilerin mutluluğunu paylaşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, tüm öğrencilerle gurur duyduklarını belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“ Ben yaklaşık bir buçuk yıldır yaşadığımız bu zor sürece rağmen böyle güzel ve mutlu bir günü bize yaşattıkları için çocuklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelen öğrencilerimizin tamamı aslında bizim gönlümüzün birincileridir. Ben Okullarımızı tebrik ediyorum. Özellikle bu süreçte çocuklarımızın moral ve motivasyonu açısından böyle bir etkinliği vesile olan başta Sayın Kaymakamımıza, Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı tarafından verildi.