Şehitkamil'de parklara yaz bakımı

Şehitkamil Belediyesi, son olarak Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Şehit Fatih Yıldız Parkı'nda bakım ve onarım çalışması başlattı.

İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak proje ve çalışmalarıyla takdir gören Şehitkamil Belediyesi, daha önceden tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu parkların periyodik olarak bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan devam ettiriyor. Zeytinli Mahallesi'nde bulunan ve zamanla yıpranan Şehit Fatih Yıldız Parkı'nda bakım ve onarım çalışması başlatan Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuklar için oyun grupları, oturma bankları, kilit taşı, çim yenileme ve çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor. Parkta ayrıca fitness alanı ve yeşillendirme çalışmaları da yapılıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen Şehit Fatih Yıldız Parkı, yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinli Mahallesi esnaflarından Caner Yaylacık, “İş yerimizin karşı tarafından bulunan parkımız, çok tahrip olmuştu. Oturma alanları, çocuk oyun alanları, fitness alanlarının bakıma ihtiyacı vardı. Sağ olsun bu konuda Şehitkamil Belediyemiz tarafından parkımızda detaylı bir revizyon çalışması başlatıldı. Şu an da ekipler, parkımızda hummalı bir çalışma yürütüyor. Oturma alanları yenileniyor, çocuk oyun alanları yenileniyor, fitness alanları yenileniyor. Gönül rahatlığıyla çocuklarımızı parkımıza gönderebileceğiz. Bizler de sıcak havalarda temiz ve güzel bir ortamda dinlenme şansı bulacağız. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine parkımızı yeniden revize ettiği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.