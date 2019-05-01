Şehitkamil'de rölyef ve kara kelem resim sergisi

Açılışı yapılan sergide 50 kursiyer tarafından yapılan 140 eser bulunuyor.

Kadınlar, aldıkları 7 aylık eğitim neticesinde ürettikleri 140 adet rölyef ve karakalem resim çalışmasını Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yoğun katılımlı bir açılışla sanatseverlerin beğenisine sundu. Kadınlar, yoğun emek ve uğraş neticesinde ortaya çıkardıkları sanat eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Serginin açılışını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yaptı. Sergiye; Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ile Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Hülya Kılıç da katıldı.

"Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Açılış öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle el emeği göz nuru bu eserleri meydana getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak eğitim, spor, sanat etkinliklerinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sanatsal faaliyetlerde istediğimiz noktada değildik, daha doğrusu bunları icra ediyorduk ama sergileme konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Yapılan eserleri Gaziantep'e sunabilmek adına salona ihtiyacımız vardı. Çok şükür Şehitkamil Sanat Merkezi yapıldıktan sonra özellikle bizim kursiyerlerimizin burada ikinci sergisinin açılması bizim için gurur verici bir durum. Ben tüm hocalarımıza buradan teşekkür ediyorum. Çok büyük emeklerle ve çok kıymetli kursiyerlerimizin de el emeği göz nurlarını bu şekilde hayata geçirmiş olmaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de ümit ediyoruz ki bu salon artık hiçbir zaman boş kalmayacak, yeni yeni sergilerle dolup taşacak. Bugün buradaki karakalem ve rölyef çalışmalarında 50 kursiyerimizin 7 aylık emeği ortaya kondu. Biz bunun sayısının artmasını istiyoruz. İnşallah adım adım da bunlar artacaktır. Tabi bir önceki sergiyi gezdiğimizde ‘ilk defa elime fırça alıyorum' diyen hanım kardeşlerimizin çok güzel eserler meydana getirdiğini gördük. Demek ki imkan sunuluyorsa bu eserler sonuç olarak ortaya çıkıyormuş. Tekrar tüm hocalarımıza, kursiyerlerimize, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.