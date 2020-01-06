Şehitkamil'de temizlik harekatı yapıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında ‘Hadi Yapalım' isimli temizlik projesine 7 okul, 7 mahalle ve 7 bin öğrenci katıldı. Öğrenciler, temiz çevre konusunda farkındalık oluşturdu.

Öğrencilere temiz bilinci aşılamak ve temiz çevre bilinci oluşturmak adına ilçe genelinde bulunan okullarda periyodik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, önemli bir etkinlik daha gerçekleştirdi. ‘Hadi Yapalım' adıyla gerçekleştirilen temizlik faaliyetine 7 okul, 7 mahalle ve 7 bin öğrenci katılım gösterdi. Etkinlik Girne, Çıksorut, Karaoğlan, Göllüce, Güzelyurt, 29 Ekim ve Yeni Mahalle'de bulunan Kıbrıs İlkokulu, Umut İlkokulu, M. Akif İlkokulu, M. Asım İlkokulu, Şükrüye Göğüş İlkokulu, Türkan Mehmet Akcan İlkokulu ve Sadettin Batmazoğlu İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Projede öğrencileri; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul müdürleri ve öğretmenleri de yalnız bırakmadı.

“Şehitkamil ilçemizin tamamına yaymayı hedefliyoruz”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, projeyi Şehitkamil geneline yayma amacını taşıdıklarını kaydetti. Projeye destek verenlere teşekkür eden Başkan Yardımcısı Özkeçeci, “Bugün; 7 okul, 7 mahallede, 7 bin öğrencimiz ile bir temizlik projesi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza yönelik yerinde ve uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyeti çok önemsiyoruz. Zor görünse de bu projeyi Şehitkamil ilçemizin tamamına yaymayı hedefliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Gönüllü okullarımız, gönüllü müdürlerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle başaracağımıza inanıyorum. Öğrencilerimizin sahada aldıkları eğitim, bana göre en unutulmaz aldıkları eğitim oluyor. Sloganımız, ‘Çevreyi Kirletmeyeceğiz.' Ben, projeye destek sunan başta Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sokaklarımızı pırıl pırıl yaptık”

Amaçlarının çöp toplatmak olmadığını, öğrencilere kirletmemenin önemini anlatmak olduğunu kaydeden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Şehitkamil Belediyemiz ile Türkiye'ye örnek olabilecek şekilde kurumlar arası iş birliği çerçevesinde çok güzel bir proje çalışması yapıyoruz. Bugün, Çıksorut bölgesinde 7 mahallemizde bulunan 7 okuldan, 7 bin öğrencimiz ve Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte temizlik çalışması yapıldı. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler bu projeye destek sundu. Aslında bizim amacımız, yerlerde çöp toplamak ya da temizlik yapmaktan ziyade, çevreyi kirletmemeyi öğretmektir. Halkımıza daha temiz ve daha yaşanabilir bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu anlamda da 7 bin öğrencimizle sokaklara çıktık, temizlik çalışmamızı yaptık, sokaklarımızı pırıl pırıl yaptık. Bu projeyi de ilçe genelindeki tüm okullarımıza yaymaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız, çocuklarımız, bu konuda daha duyarlı olarak çevreyi kirletmeme adına ellerinden gelen gayreti gösterirler. Ben, bu projeye destek sunan Şehitkamil Belediyemize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Tüm şehrimizi temiz tutmamız lazım”

Etkinliğe katılan Şükrüye Göğüş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ela Ergin İpek, “Biz öğrenciler olarak sokağımızı, mahallemizi, ilçemize ve Gaziantep'imizi temizleyeceğiz. Sadece okulumuzu temiz tutmakla yetinmeyeceğiz. Tüm şehrimizi temiz tutmamız lazım. Çünkü burası bizim şehrimiz, bizim vatanımız ve her zaman vatanımızı temiz tutacağız” ifadelerini kullandı.