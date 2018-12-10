Şehitkamil'de tüm ihtiyaçlar tek noktadan karşılanıyor

Şehitkamil Belediyesinin Fıstıklık Mahallesi'nde yaptığı ticaret merkezinde hizmet veren esnaf da ticaret merkezinden ihtiyaçlarını karşılayan vatandaş da memnun oldu. İlçenin örnek mahallelerinden biri olarak gösterilen Fıstıklık Mahallesi, planlaması ve sosyal donatı alanlarıyla takdir görmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Fıstıklık Mahallesi'nde uygulanan imar projesi kapsamında binaların altına dükkan-işyeri yapma ve açma Meclis kararıyla yasaklanmıştı. Şehitkamil Belediyesi, Fıstıklık Mahallesindeki yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan alışveriş ihtiyacının karşılanması için hemen ticaret merkezi yapımına başladı ve kısa süre içerisinde merkezin yapımını tamamladı. Yapılan ticaret merkezinde 16 dükkan bulunuyor. İhale yoluyla satışı gerçekleştirilen dükkanlar, aylar önce hizmete açıldı. Tüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayan mahalle sakinleri de nitelikli bir alanda hizmet sunan esnaf da yaşadıkları memnuniyeti anlattı.

Fıstıklık Mahallesinin yeni oluşmuş bir mahalle olduğunu belirten esnaf Latif Yıldız, Şehitkamil Belediyesinin örnek bir mahalle konsepti oluşturduğuna vurgu yaptı. Yıldız, “Belediyemiz, mahallemizin ihtiyacı olan bir hizmeti karşıladı. Ben de bu mahallede oturuyorum. Fıstıklık Mahallesinde ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı. Nitelikli bir alanda bizler hizmet sunarken, vatandaşlarımız da alışverişlerini yapıyorlar. Güzel bir hizmet oldu. Hizmetlerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Mahalle sakinleri memnun”

Şehitkamil Belediyesinin ilçedeki vatandaşların daha nitelikli bir hayat yaşaması için çalıştığını dile getiren mahalle sakinleri ise, hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini söylediler. Tüm ihtiyaçlarını bir merkezden karşılayabildiklerini dile getiren mahalle sakinleri, sağlanan hizmetlerin ve olanakların kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.