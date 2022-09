Şehitkamil'de tüm okullara malzeme desteği

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Şehitkamil Belediyesi; yardım yapıyor, yaptığı malzeme desteğinde gerçekten önemli bir kaliteyi yakalıyor ve hiç kimseyi yormadan, rencide etmeden bu yardımları yapıyor. Başta Rıdvan Başkanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenim gören öğrencileri spora teşvik etmek, akıl-zeka oyunlarıyla tanıştırmak ve oyun temelli çeşitli etkinliklerde buluşturmak adına destekte bulundu. Şehitkamil genelindeki toplam 313 okula, branşa özgü 4 bin 700 antrenman topu ile 5 bin 8 akıl ve zeka oyun seti armağan eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen spor malzemesi ile akıl ve zeka oyunları seti armağan törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Burak Anlatıcı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

“Yaptığı malzeme desteğinde gerçekten önemli bir kaliteyi yakalıyor”

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Şehitkamil Belediyemizin hem Mili Eğitim Müdürlüğü hem Valilik hem de bunun ötesinde, kendilerinin eğitim, spor, kültürle ilgili destekleyici çalışmaları var. Bu hafta içerisinde okul öncesi eğitim başta olmak üzere, eğitimin ihtiyaçlarıyla ilgili birçok protokolünü yaptık, birçoğunun törenini yaptık, bazılarını da daha yapacağız. Bugün de Şehitkamil Belediyemiz, burada aslında var olduğunda çok fazla bir şey ifade etmeyen ama eksik olduğunda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin eğitim yapmasında çok büyük engel olan malzeme dağıtımı gerçekleştiriyor. Eskiden okullara gittiğimizde, öğretmenler odasına gittiğimizde, her zaman şu konuşulurdu. Çocukların antrenman yapacak topları yok, çocukların sahası yok, çocukların sportif malzemeleri yok. Son zamanlarda her geçen yıl gerek belediyelerimiz gerek Kaymakamlığımız gerekse de Valilik olarak bu malzemeleri temin ediyoruz. İnanıyorum ki bu malzemelerle birlikte biraz daha birikmiş olacak. Eksik kaldığı takdirde, önümüzdeki süreçte onlar da tamamlanır. Ama bu malzemelerle birlikte, spor yapacağız ama topumuz yok, spor yapacağız ama malzememiz eksik, diyebileceğimiz hiçbir mazeretimiz ortada kalmamış oldu. Başta Rıdvan Başkanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyesi; yardım yapıyor, yaptığı malzeme desteğinde gerçekten önemli bir kaliteyi yakalıyor ve hiç kimseyi yormadan, rencide etmeden bu yardımları yapıyor. Ben tekrar kendisine, ekibine, bunları koordine eden Kaymakamımıza, yardımcı olan Milli Eğitim Müdürümüz ve personeline ve her birinize teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Gerçekten çok büyük bir yol aldık”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman spora, sanata, kültüre, eğitime destek vermek adına Valimizin önderliğinde, arkadaşlarımızla birlikte destek vermeye gayret gösteriyoruz. ‘Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor' etkinliklerinde Sayın Valimizin göstermiş olduğu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Spor Şehri Gaziantep' noktasında, gerçekten çok büyük bir yol aldık. Bu nokta da bir taraftan Valimizin yapmış olduğu spor malzeme desteğinin yanında, Şehitkamil Belediyesi olarak hem amatör spora vermiş olduğumuz destekler hem de diğer taraftan okul kulüplerine destek verebilmek adına çam sakızı çoban armağanı olan ve geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlikleri düzenliyoruz. Tabii gönül ister ki her türlü ihtiyaçları karşılayalım ama bir bütçe yönetiyoruz ve bunları öncelikler sırasına göre yapmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle akıl ve zeka oyunlarını önemsiyoruz. Nedenine gelince, geçtiğimiz yıl Sayın Valimizin başlatmış olduğu organizasyonla anasınıflarından başlamak üzere tüm sınıflarda, özellikle santranca yönelik eğitimi ön plana almıştık. Bu yıl da özellikle akıl ve zeka oyunlarına yönelik olarak, çocuklarımızın teknolojik alışkanlıklarından biraz geriye çekebilmek adına bu etkinliği önemsiyoruz. Takımlar halinde bunları bütün okullarımıza dağıtacağız. Amacımız da ileride bunlara yönelik olarak bir şenlik, bir turnuva havasında hem çocuklarımızın kaynaşmasını sağlamak hem de çocuklarımızın teknolojik bağımlılıktan çıkıp bu tür etkinliklere katılmasını sağlamak. Ben, bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm etkinliklerde her zaman bize yol gösteren, yanımızda olan, bugün de bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimiz başta olmak üzere, Sayın Kaymakamımıza, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Sayın Gençlik Spor İl Müdürümüze, Sayın Halk Eğitim Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yürekten teşekkür ediyorum”

Programda konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu, “Öncelikle Sayın Başkanımıza yaptığı malzeme desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz gün de kırtasiye desteğinde bulunmuştu. Bugün de spor malzemesi ile akıl ve zeka oyunları desteğinde bulunuyor. Tabii öğrencilerimizi çift taraflı yetiştirmek adına bunlar olumlu yatırımlar. Tabii az önce Başkanımız, akademik çalışmalar anlamında da deneme sınavı yapacağıyla ilgili müjde verdi. Ben, eğitime verdiği katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.