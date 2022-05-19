Şehitkamil'de Uluyhan Uğurlu'dan 19 Mayıs'a özel piyano resitali

Şehitkamil Belediyesi, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'yu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gazianteplilerle buluşturdu.

Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Sanat Merkezi'nde, ‘Tuluyhan Uğurlu Piyano Resitali' isimli bir program düzenledi. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel ve çok sayıda dinleyici katıldı. Çaldığı her eser ile ilgili bilgi veren ve eserlerin hikayelerini anlatan Tuluyhan Uğurlu, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Ünlü Piyanist Uğurlu, resitale İstiklal Marşı ile başladı. Tuluyhan Uğurlu; Kutsal Kitaplardan Ayetler, Türk Kahvesi, Konaklar, Beyazıt'ta Zaman, Tozlu Rafların Sırları, Çınaraltı, Sofya'da Dans ve Yemen Türküsü eserlerini çaldı. Resitalde, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim alan Hüseyin Katırcıoğlugil ‘Nuvole Bianche' isimli eseri, Ayşegül Tektaş da ‘Golden Dreams' isimli eserleri çaldılar. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, piyano resitali sonunda Tuluyhan Uğurlu, Hüseyin Katırcıoğlugil ve Ayşegül Tektaş'a çiçek takdim etti.

Konser sonunda sahneye çıkarak Tuluyhan Uğurlu'ya teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle kronolojik tarih turu için diğer taraftan öğrencilerimize verdiğiniz önemli bilgiler için ve bu tematik konser için tüm Şehitkamil ve Gaziantep adına teşekkür ediyorum. Özellikle bu tür konserin devamı noktasında sizden destek bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.