Şehitkamil'de voleybol konuşuldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'te voleybol branşında faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileri, antrenörleri ve voleybol hakemleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliğiyle düzenlenen değerlendirme toplantısında Gaziantep'te voleybol branşında yürütülen faaliyetler görüşüldü. Spor kulüpleri yöneticilerinin, antrenörlerinin, sporcularının ve hakemlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Voleybol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Behzat Şencay'ın 2018 yılında voleybol branşında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı sunumun ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, filenin sultanlarının ve efelerinin yetişmesinde ve Türk voleyboluna kazandırılmasında büyük emekleri olan kulüp temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

“Çok daha fazla sayıda öğrencimize spor yaptırmayı arzuluyoruz”

Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen voleybol branşı değerlendirme toplantısında katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çok daha fazla sayıda öğrenciye spor yaptırmayı arzu ettiklerini söyledi. Fadıloğlu, “Konu spor olunca önceliğimiz altyapı faaliyetleri oluyor. Branşlaşma yaşı öncesinde çocuklarımız henüz 4 yaşındayken temel cimnastik branşı eğitimi ve oyun formatında spor ile başlayan sportif eğitim süreci ilerleyen yıllarda branşa özgü çalışmalarla devam ediyor. Özellikle okullarımızda öğrencilerimizin spor faaliyetlerine katılım oranının artması konusunda kurumlar arası işbirliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep'te çok daha fazla sayıda öğrencimize spor yaptırmayı arzuluyoruz. Bu şekilde faal müsabık sporcu oranının artacağına ve altyapılardan yetişen sporcularımızın uzun yıllar Gaziantep ve Türk sporuna hizmet edeceğine inanıyoruz. Yaptığımız iş ne olursa olsun, en iyisi en güzeli olsun diye uğraşıyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar spor alanında iyi işler çıkarabilmek adına önemli projeleri hayata geçirdik. Tesisleşmeye büyük önem verdik. İlçemize yarı olimpik standartlarda iki yüzme havuzu kazandırdık. Futbol sahalarımızla Gaziantep futboluna çok önemli bir katkı sunuyoruz. Mevcuttaki tüm spor alanlarının niteliğini üst seviyelere çıkarttık. Spor okullarımız ve spor merkezlerimizden her yıl binlerce vatandaşımız yararlanıyor. Uzmanlaştığımız branşlarda Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcular yetiştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız devam edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğine yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği ölçüde voleybol altyapısının güçlenmesi adına da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2019 yılında sahadaki yerlerini alacak olan tüm sporcularımıza, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Spora değer katan bir belediyemiz var

Türkiye Voleybol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Behzat Şencay, Şehitkamil Belediyesinin spora değer kattığını kaydetti. İl Temsilcisi Şencay, “Gaziantep'te spora değer katan bir belediyemiz var. Bu bizler adına mutluluk verici. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun nezdinde tüm değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Gaziantep'te voleybol branşının gelişimi adına uzun yıllardır emek veriyoruz. Voleybol branşında ülkemiz, dünyada söz sahibi bir konumda. Bunun süreklilik arz etmesi adına özelikle altyapılarda çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerekiyor. Bu bağlamda yerel yönetimlerimizin destekleri çok önemli. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte kurumlar arası işbirliği ile çok daha güçlü projelere imza atarız. 2019 yılında yürütülecek tüm faaliyetlerde tüm voleybol camiasına başarılar diliyorum” diye konuştu.