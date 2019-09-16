Şehitkamil'de yaklaşık 30 bin kişiye yaz eğitimi

Her yaştan vatandaşımıza sağladığımız eğitim olanaklarından yaz aylarında yaklaşık 30 bin kişi yararlandı” dedi.

Her yaştan kişiye sunduğu eğitim olanaklarıyla kişilerin hayatına önemli katkılar sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019 yılı yaz döneminde eğitim konusunda yürütülen çalışmaları rakamsal verilerle anlattı. Belediye olarak eğitim konusunu çok önemsediklerini dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi, aile merkezleri, gençlik kütüphaneleri ve spor tesisleri bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM)

ŞSM'de yürütülen faaliyetlere ilişkin konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ücretsiz sağladıkları eğitimler kapsamında sundukları hizmetlerden yaz tatili döneminde binlerce öğrencinin yararlandığını söyledi. Kültür-sanat yönü gelişmiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu, “Yaz dönemi eğitimleri çerçevesinde Şehitkamil Sanat Merkezimizden 10 farklı branşta bin 744 öğrencimiz eğitim aldı. Yaz tatili döneminde yürüttüğümüz faaliyetleri yıl içerisinde de devam ettiriyoruz. Şehitkamil Sanat Merkezimizde açılan ve ücretsiz yararlanılan, yağlı boya, ebru, bağlama, gitar, keman, piyano, tambur, hüsn-i hat, karakalem, temel resim ve yağlı boya kurslarımız ile çocuklarımıza, velilerimize imkan sunmaya gayret gösteriyoruz. Şehitkamil Sanat Merkezi'ni sadece dışarıdan gelen birinin konser vermesi, sergi açması için değil, kendi memleketimizin evladının burada yetişerek ileri ki zamanlarda burada konser verebilecek, sergi açabilecek seviyeye gelmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızın sanata olan yatkınlıklarını değerlendirmelerini istiyoruz. Şehitkamil Sanat Merkezimizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetimizi yıllarca devam ettirip nitelikli bireylerin yetişmesi noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ben; bize inanıp, güvenip çocuklarını teslim ettikleri için tüm velilerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Aile merkezleri ve gençlik kütüphaneleri

Kadınların ve öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Belediyemize bağlı 37 aile merkezinde; Kuran-ı Kerim, ana sınıfı, mefruşat, bilgisayar, giyim, iğne oyası, resim, pasta, rölyef gibi 9 farklı branşta kurslar açtık. Yaz tatili döneminde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren aile merkezlerimizden toplam 3 bin 644 kişi yararlandı. Amacımız kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sunmak. Açtığımız meslek edindirme kurslarında meslek sahibi olan kadınlarımız, ekonomik olarak büyük bir avantaj elde ediyor. Öğrencilerimizin nitelikli ortamlarda ders çalışmalarını sağlamak ve akademik başarılarına katkı sunmak adına ilçemizin farklı noktalarında 19 gençlik kütüphanesi oluşturduk. Yaz aylarında sıcak havalardan, kış aylarında soğuk havalardan korunaklı, içerisinde yardımcı ders kitaplarının bulunduğu, bilgisayardan araştırma yapılabilecek salonların bulunduğu gençlik kütüphanelerimizden yaz tatili döneminde toplam 5 bin 263 öğrencimiz yararlandı.”

7 farklı branşta 10 bin sporcuya eğitim

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporda birçok branşta standart bir noktada olmak yerine belirledikleri branşlarda üst düzey başarılı sonuçlar almayı tercih ettiklerini kaydetti. 2019 yılı yaz spor okullarında 7 farklı branşta 19 binin üzerinde sporcuya eğitim imkanı sunduklarını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Şehitkamil Belediyesi olarak her branşta standart bir noktada olmak yerine belirli branşlarda üst düzey seviyelerde olmayı tercih ettik. Çok şükür verilen büyük emekler neticesinde sporcularımız; ilimizi, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder hale geldiler. Tesislerimizde yetişen Milli Takım sporcularımız, bizleri gururlandıran başarılara arka arkaya imza atıyorlar. Yaz spor okullarımızda 7 farklı branşta 19 binin üzerinde öğrencimize eğitim verdik. Spor alanında sadece yaz spor okullarıyla kalmıyor, faaliyetleri yıl genelinde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda desteklerini esirgemeyen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize, akademik ve sosyal hayatlarında başarılar diliyorum.”