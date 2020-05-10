Şehitkamil'de yaşlılar ve anneler unutulmadı

Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, parklarda karşılaştıkları annelerin, Anneler Günü'nü tebrik ettiler.

Koronavirüs salgını dolayısıyla risk gurubunda bulunan 65 yaş üstü kişiler, yaklaşık 2 ay sonra dışarı çıktı. Güneşli havanın tadını çıkaran 65 yaş üzeri kişiler, vakitlerini yeşilin, suyun ve oksijenin bol olduğu parklarda geçirdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile birlikte parklardaki 65 yaş üzeri vatandaşlar ve onlara refakat eden yakınlarıyla vakit geçirdi. Ziyaretlere, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katıldı. 65 yaş üzeri kişilerle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Kaymakam Ömer Kalaylı, onlara moral verecek konuşmalar yaptılar. En kısa sürede yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalacağını anlatan Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, kurallara en doğru biçimde uyan 65 yaş üzeri kişilere teşekkür ettiler.

Gezi sırasında karşılaştıkları kadınların Anneler Günü'nü tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, talep eden kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden 65 yaş üzeri kişiler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı'ya ilgileri dolayısıyla teşekkür ettiler.