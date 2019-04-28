Şehitkamil'de yenilenebilir enerji dönemi

Bugüne kadar uyguladığı çevreci projelerle Türkiye'deki diğer kurumlara örnek olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yenilenebilir enerji konusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı. Fadıloğlu, gelecek nesilleri yakından ilgilendiren konuya ilişkin, “Bizim buradaki derdimiz özellikle son dönemde fosil yakıtla çevreye verilen zararı minimum seviyeye indirmek ve belediyemizin kuruluş olarak yenilenebilir enerjide öncü olmasını sağlamak” dedi.

Daha önce ‘Sıfır Atık' misyonuyla hayata geçirdiği Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi (MÖP), Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması Projesi (E-MÖP) ve Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlatılan Tekstil Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi ile gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir Şehitkamil'de hayatlarını sürdürmelerini garanti almak için çalışan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yenilenebilir enerji konusuyla ilgili yürütülen çalışmalar konusunda bilgi verdi. Dülük Tabiat Parkı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Bina, Fidanlık ve Atölyeler hizmet kompleksinin ardından son açılan Şehitkamil Nikah Salonu çatısında da kurulan güneş enerji panelleriyle kendi tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü karşılayan hizmet üniteleri oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarının kapsamını genişleteceklerini söyledi.

“İnsan sağlığını olumsuz olarak etkiler”

“Kömür, petrol ve linyit gibi yenilenemeyen enerji kaynakları, hem insan ve toplum sağlığının en büyük tehdidi hem de çevre kirliliğinin en büyük sebeplerinden bir tanesidir” diyen Rıdvan Fadıloğlu, “Fosil yakıtların en büyük zararı oluşturduğu hava kirliliğidir. Fosil yakıtlar, küresel ısınmaya yol açar. Meydana gelen birçok doğa olayının ana nedeni fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar; oksijenin azalmasına neden olur, karbondioksit oranını artırır, asit yağmurunu meydana getirir, iklim değişikliklerine neden olur. Fosil yakıtlar nedeniyle etrafa saçılan gaz ve parçacıklar, insan sağlığını olumsuz olarak etkiler. Kansere, solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. Hatta ölüme neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“Hem doğa hem de ekonomi koruma altına alınıyor”

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararın önüne geçmenin yanı sıra belediye olarak ekonomik kazanç elde etme amacını taşıdıklarını kaydeden Başkan Fadıloğlu, doğaya saygılı bir kurum olduklarının altını çizdi. Yapacakları yeni projelerde de yenilenebilir enerji konusunda hassas olacaklarını belirten Fadıloğlu, “Yenilenebilir enerji ile ilgili Şehitkamil Belediyesi olarak ilk başlattığımız proje, Dülük Tabiat Parkı'ndaki özellikle Biyolojik Gölettin enerji giderini karşılamak adına yapmış olduğumuz çalışmaydı. Ondan sonra almış olduğumuz karar ile birlikte yeni yapılan binalarımızın üzerinde hep yenilenebilir enerji panelleri kullanmaya çalıştık. Diğer taraftan yapmış olduğumuz Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Bina, Fidanlık ve Atölyelerin olduğu yerin üzerindeki çatı, yine yeni yapılan Şehitkamil Nikah Salonunun üzerinde de enterkonnekte bağlı, yani ulusal ağa bağlı güneş enerji panellerimiz hizmete girmiş durumda. Bizim buradaki derdimiz; özellikle son dönemde fosil yakıtla çevreye verilen zararı minimum seviyeye indirmek ve belediyemizin kuruluş olarak yenilenebilir enerjide öncü olmasını sağlamak. Şu anda bir taraftan temiz enerji üretip ulusal ağa satan 3 adet ünitemiz var. Diğer taraftan da yaptığımız tüketimle ilgili olarak faturasını ödediğimiz enerji giderlerimiz var” şeklinde konuştu.

“Tüm enerji giderini yenilenebilir enerjiden karşılamış olacağız”

Belediyenin tüm enerji kullanımını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak adına çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Rıdvan Fadıloğlu, “Bizim buradaki yaklaşımımız, belediyenin toplam enerji gideri kadar, yeni enerji yatırımları yapmak. Kullanacağımız enerjinin tamamını güneş enerjisinden elde edip hem doğaya karşı saygılı olmak hem de ekonomik olarak belediyemizin yükünü ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Tabi bunu bir anda yapmak mümkün değil. Yeni yapılan projeleri, imkan dahilinde hep çelik çatı olarak projelendiriyoruz. Yaparken de açısını imkan dahilinde yine güneyi baz alarak yapıyoruz ki daha fazla verim alalım. İnşallah bu şekilde devam edersek, en kısa sürede belediyemizin tüm enerji giderini yenilenebilir enerjiden karşılamış olacağız. Bu konuda gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki yaşadığımız çevre bize atalarımızın bıraktığı mirası değil, gelecek nesillerimizin emanetidir” diye konuştu.