Şehitkamil'deki ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Şehitkamil'e bağlı Serintepe Mahallesi'nde 37 yapının yıkımına karar verildi. Yapılan tespit sonucunda Şehitkamil Belediyesi, Serintepe Mahallesi'nde 37 yapının yıkım işlemlerine başladı. Şehitkamil Belediyesi ekipleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

“Milletçe, bu zor günlerin de üstesinden geleceğimize inanıyorum”

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Serintepe Mahalle Muhtarı Fikret Yılmaz, “Öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaşanan depremin etkisiyle bizler de büyük bir korku yaşadık. Allah'a şükürler olsun, mahallemizde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Fakat birçok mahalle sakinlerimizin evlerinde büyük hasarlar oluştu. Yapılan tespitler sonucunda acil yıkılması gereken 17 ev ve ağır hasarlı olan 20 evimiz bulunuyor. Şu an itibariyle de Şehitkamil Belediyemiz tarafından acil yıkılması gereken evlerin yıkım çalışmaları başlatıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması için de tüm tedbirleri alıyoruz. Allah; devletimize, milletimize hiçbir zaman zeval vermesin. Milletçe, bu zor günlerin de üstesinden geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Hepimizin başı sağ olsun

Mahalle sakinlerinden Ömer Yemez ise, “Malumunuz üzere ülkemizde büyük bir deprem felaketi yaşandı, can kaybımız var, acımız çok büyük. Ben, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Depremi biz de Serintepe Mahallesi sakinleri olarak hissettik. Çok şükür mahallemizde herhangi bir can kaybı yaşamadık. Yaşanan deprem sonrası 17 tane acil yıkılması gereken evimiz var, 20 tane de ağır hasarlı olan ve yıkılması gereken evlerimiz var. Şehitkamil Belediyemiz sağ olsun, şu an itibariyle de acil yıkılması gereken evlerin yıkım işlemlerine başladılar. Yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu konuda belediyemize çok teşekkür ediyorum. Ülkece hepimizin tekrar başı sağ olsun diyorum. Rabbim, hayatta kalanlara sabırlar versin diyorum” diye konuştu.