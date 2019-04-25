Şehitkamil'deki fonksiyonel pazarların sayısı artıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Burak Mahallesi'nde yapımına başlanan pazar yerinin inşaat çalışmaları başladı. Toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip pazar yerinin çok kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Şehitkamil Belediyesi, mahalle kültüründe çok önemli bir yere sahip olan pazar alanlarını fonksiyonel olarak daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapımını tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu pazar yerleriyle ilgili halktan çok olumlu geri dönüşler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni bir pazar yeri inşaatının daha startını verdi. Burak Mahallesi'nde yapımına başlanan pazar yeri toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Pazar yeri içerisinde; 52 adet tezgah alanı, zabıta kontrol odası, mescit ve bay-bayan wc bulunacak.

İnşaat çalışmaları hızla ilerlemektedir"

Pazar yerinin yapımıyla ilgili açıklamada bulunan Burak Mahalle Muhtarı Hanifi Özkesen, mahalle sakinleri adına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Çok gerekli bir ihtiyacın karşılanacağını dile getiren Muhtar Özkesen, "Mahallemiz, yeni gelişmekte olan bir mahalledir. Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri pazar yeriydi. Sağ olsun Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na bu konudaki talebimizi ilettik. Başkanımız, talebimizi yerine getirdi. Çok gerekli bir çalışmaydı. İnşaat çalışmaları hızla ilerlemektedir. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Başkanımızın hizmetlerinin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Mahallemizin pazar yerine büyük ihtiyacı vardı"

Yapılan pazaryerine ilişkin konuşan mahalle sakini Davut Kayar, “Allah, Başkanımızdan razı olsun. Sağ olsun, bizi kırmadı. Pazar yerimizin yapılması için çalışma başlattı. Mahallemizin pazar yerine büyük ihtiyacı vardı. Biz, başkanımızdan razıyız. Mahallemizde pazar yeri olmadığı için uzak yerlerdeki pazar yerlerine gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bizim mahallemize yapılan pazar yeri tamamlanınca bu sorun çözülmüş olacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.